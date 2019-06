Affidi minorili illeciti a Reggio Emilia. Gli indagati sono 18 tra psicoterapeuti, psicologi, assistenti sociali, e medici – VIDEO

Il dramma degli affidi minorili illeciti vede come protagonisti bambini piccoli strappati dalle famiglie per poi essere affidati a parenti e amici sotto retribuzione.

18 gli indagati tra medici, assistenti sociali, psicoterapeutici e perfino il Sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. Tutti accusati di aver redatto false relazioni per allontanare bambini da famiglie e collocarli in affido retribuito da amici e conoscenti. Quello ricostruito dagli investigatori è un giro d’affari di centinaia di migliaia di euro. Tra le contestazioni emergono ‘lavaggi del cervello’ ai minori anche con impulsi elettrici per “alterare lo stato della memoria”. Tra i reati contestati frode, depistaggio, abuso d’ufficio e maltrattamento di minori.

