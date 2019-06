Volevano andare in piscina ma avevano il ciclo, ecco perchè finiscono in ospedale

2 donne finiscono in ospedale dopo aver testato uno stravagante metodo per mettere fine al ciclo mestruale e recarsiin piscina.

Secondo Mirror, due donne di 19 e 23 anni avrebbero tentato di “aspirare con l’aspirapolvere” le loro mestruazioni per liberarsi del sangue mestruale e potersi recare in piscina. L’episodio è avvenuto due settimane fa a Seattle, negli Stati Uniti. Queste donne sono state ricoverate d’ urgenza per una emorragia.

Arrivate in ospedale è stato costatato un flusso sanguigno molto importante che rendeva questa situazione allarmante.

A rendere pubblico questo episodio è stata l’infermiera che ha assistito le due ragazze all’ospedale di Seattle con su un post di Twitter nel quale diceva che due donne avevano usato un vero aspirapolvere sulla loro vagina.

Mestruazioni: cos’è la tecnica di “Estrazione mestruale”

Questo metodo è ispirato a una vecchia tecnica di aborto “Estrazione mestruale” creata nel 1971 da due attivisti noti come Rothman e Downer. Quest’ultimo ha inventato un kit di estrazione mestruale che consente alle donne di rimuovere il loro rivestimento uterino e il sangue che avevano durante il loro periodo mestruale. Il kit che aiutava quindi le donne ad accorciare il loro periodo mestruale, consentendo nel contempo a coloro che erano incinte di usarlo per indurre l’aborto rimuovendo l’embrione. Questo metodo sviluppato dalle donne era molto popolare al momento della sua creazione.

Ecco come due donne hanno deciso di ricorrere a questa pratica pericolosa per fermare il flusso sanguigno del loro ciclo. L’infermiera ha spiegato quanto sia pericolosa questa tecnica dal momento che le mestruazioni sono un fenomeno naturale molto importante per la regolazione del corpo di una donna.

Quando l’aborto divenne legale negli Stati Uniti, le donne smisero di praticare questo tipo di tecniche.

Tuttavia, nel momento in cui il divieto di aborto è stato regolamentato in alcuni stati degli Stati Uniti , l’estrazione mestruale sta tornando ad essere una pratica diffusa.

Il Dottor Brian Levine, MD, ginecologo presso la CCRM Fertility Clinic di New York, si è concentrato sui rischi che le donne corrono usando questo metodo. Il rivestimento uterino è estremamente fragile e se viene gestito al di fuori del contesto medico, è esposto a diversi problemi gravi come lesioni vaginali, emorragie, infezioni o sterilità.

L’importanza delle mestruazioni

Questo argomento tabù non ha più motivo di essere. Dolore, gonfiore, disagio e disturbi dell’umore, questi cambiamenti mestruali non sono poi così male come pensi!

Tutte le donne sane hanno un ciclo mestruale più o meno regolare dalla pubertà alla menopausa.

Durante le cosiddette mestruazioni, i livelli di ormoni femminili, estrogeni e progesterone fluttuano fisiologicamente. L’utero femminile rilascia l’uovo che non è stato fecondato attraverso un flusso sanguigno, segno che non c’è stata una gravidanza.

Oltre a dirti se sei incinta o no, le mestruazioni ti permettono di sapere se sei in buona salute.

Infatti, se non si ha il ciclo, questa amenorrea può allarmare su eventuali problemi di salute come i disturbi alimentari (anoressia e / o bulimia) o una malattia del sistema endocrino.

Il sangue delle mestruazioni consente una pulizia naturale del corpo in profondità.

Durante le mestruazioni, ti sbarazzi dell’eccesso di ferro presente nel tuo corpo.

Perché le mestruazioni influenzano il tuo umore?

“Sei arrabbiata quando hai il ciclo?“. Sembrerebbe che esiste una spiegazione scientifica che lega le mestruazioni e gli sbalzi d’umore. Secondo la sessuologa Cathérine Solano, se la maggior parte delle donne sono di cattivo umore mentre hanno il ciclo, è per via della diminuzione del livello di progesterone che causa diversi sintomi che influenzano le emozioni:

– Sensazione di gonfiore

– Diminuzione del desiderio sessuale

– seno doloroso

– Patologie all’apparato digerente

– Dolore addominale inferiore

A meno che tu non abbia paura di soffrire di endometriosi, non devi preoccuparti di avere questi sintomi durante il ciclo mestruale, è un fenomeno abbastanza naturale.

