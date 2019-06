Scopri quali star hanno deciso di dedicare un tatuaggio alle serie tv che le hanno rese famose. Rimarrai di stucco!

Sono omaggi a il loro trampolino di lancio, ma anche ricordi indelebili e simboli di legami nati sul lavoro e divenuti vere e proprie amicizie. Le star si scoprono esser delle vere e proprie romanticone quando si tratta degli esordi della loro stessa carriera, di quel titolo che ha regalato loro la fama e un biglietto d’accesso nel dorato olimpo della recitazione.

Esempio perfetto di tutto ciò sono coloro che legano la loro popolarità a una serie tv. Gli attori entrati in cast di show che gli hanno fatto poi letteralmente spiccare il volo sembrano rimanere particolarmente legati al titolo in questione, tanto da volerlo imprimere per sempre sulla propria pelle.

Nascono così i tatuaggi dedicati alle serie tv, non quelli scelti dai fan per commemorare il loro show preferito bensì quelli sfoggiati dagli stessi attori che lo hanno reso famoso.

Le star che hanno fatto questa scelta sono ben più numerose di quanto si possa credere e oggi le conosceremo insieme.

Le star e i loro tatuaggi per le serie in cui hanno brillato

Iniziamo da una delle serie più popolari del momento, Game of Thrones (Il trono di spade). Sophie Turner e Maisie Williams, note ai fan come Sansa e Arya Stark, hanno celebrato la loro amicizia nata sul set con un tattoo dedicato alla serie. La scritta recita 07.08.09, ovvero il giorno in cui ad entrambe è stato comunicato che erano state selezionate per far parte della serie che le ha poi consacrate alla fama. Anche i colori scelti per i due tatuaggi sono complementari: nero quello di Maisie, e bianco quello di Sophie.

“Abbiamo pensato che se sopravviveremo fino alla fine di Game of Thrones potremmo avere entrambe il tatuaggio di un metalupo. – ha spiegato Sophie durante una intervista sul red carpet degli Emmy –Ma non sappiamo se riusciremo a farlo, quindi con Maisie abbiamo pensato ‘Facciamo questo prima che qualcuno ci uccida nello show’”.

“No half measures”(“Niente mezze misure”) e il logo della serie sono invece i tatuaggi scelti da Aaron Paul e Bryan Cranston, protagonisti di Breaking Bad. Aaron si è fatto fare la scritta sul braccio mentre Bryan, volto di Walter White, ha impresso il logo nella parte interna dell’anulare.

“Volevo qualcosa – ha spiegato Aaron a GQ – qualcosa che mi desse piacere, come quando passo e vedo una foto di mia mamma o del mio vecchio manager che ora non ci sono più. Ed è una bella cosa. Voglio dire, Breaking Bad mi ha cambiato la vita!”.

Chi ricorda invece l’undicesimo episodio della prima stagione di Glee? In quell’occasione i protagonisti della serie hanno intonato Imagine di John Lennon assieme ai ragazzi della scuola per sordi Haverbrook. Lea Michele, Jenna Ushkowitz e Kevin McHale sono rimasti molto colpiti dall’esperienza e così hanno tatuato la parola “imagine” per commemorare la propria amicizia e imprimere per sempre un ricordo speciale della serie sulla loro pelle.

Il punto e virgola, tratto distintivo di Project Semicolon, un’organizzazione senza scopi di lucro mirata ad aiutare le persone che soffrono di depressione, autolesionismo o dipendenze, è il soggetto scelto da Tommy Dorfman e Alisha Boe per ricordare la loro partecipazione a Thirteen Reasons Why (in italiano, “13“). A unirsi a loro per il tattoo è arrivata anche Selena Gomez, produttrice dello show.

Neil Patrick Harris, interprete del Conte Olaf in Una serie di sfortunati eventi si è fatto realizzare invece sulla pelle un disegno che simboleggia la VDF, Volontari del Fuoco, ovvero l’organizzazione segreta di cui fa parte nella serie. Il simbolo campeggia ora sulla sua caviglia.

Infine anche le protagoniste di Pretty Little Liars hanno deciso di celebrare la loro serie con un tattoo. In occasione del compleanno di Troian Belisario si sono recate dal tatuatore e hanno fatto imprimere le iniziali dei propri personaggi, come ha spiegato via social Lucy Hale, “ovviamente sul dito con cui facevamo “shh”.

