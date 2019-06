Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo con tutti i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporre per la prima serata odierna.

Siete pronte per scoprire quali programmi vi terranno compagnia questa sera? CheDonna.it vi illustra anche oggi il palinsesto televisivo della prima serata di questo mercoledì.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Morgan Freeman dai film allo science show: la biografia completa

Qui di seguito troverete un elenco completo di film, serie tv e programmi di approfondimento tra cui potrete scegliere la vostra compagnia di questa sera.

Scorrete il palinsesto con noi e scegliete ciò che più corrisponde ai vostri gusti.

E’ tempo di godersi la serata di oggi. Buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 26 giugno

Rai Uno – SuperQuark (Documentario)

Dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. non c’è materia che sfugga all’approfondimento di Piero Angela e dei suoi inviati, pronti a girare il mondo in cerca delle più variegate forme di sapere.

Rai Due – Un’estate in Provenza (Film)

Le’a, Adrien e il fratellino The’o, sordo dalla nascita, sono in vacanza dai nonni in Provenza, anche se certo non erano le vacanze che auspicano. Arriva così ben presto lo sconto con il nonno, un olivicoltore rigido e burbero che i ragazzi non hanno mai conosciuto a causa di un vecchio conflitto familiare con la madre. Nonno e nipoti si incontreranno lo quando il passato sopra le righe dell’uomo tornerà ad emergere.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Prosegue la ricerca di persone scomparse e il tentativo di far luce sui misteri ancora insoluti, attraverso ricostruzioni filmate e la possibilità di telefonare in diretta. Questa la ricetta del programma di servizio pubblico più celebre di sempre.