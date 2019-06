Scopri quali sono i segni zodiacali più generosi in amore e quali non lo sono affatto.

Quando ci si ama si dice che l’entità del sentimento non sia quasi mai uguale da entrambi le parte e che uno dei due sia quasi sempre più innamorato, coinvolto o partecipe dell’altra persona. Si tratta di un aspetto difficile da stabilire perché ogni persona ha in se un mondo complesso e fatto di azioni ma anche di pensieri che spesso e volentieri si fa fatica ad esternare.

Stabilire chi ama più dell’altro è quindi qualcosa di molto difficile (a meno che non ci sia davvero una netta differenza all’interno della coppia) e che può variare in base al punto di vista dalla quale si vede. È possibile però, considerare un aspetto più semplice e che in qualche modo può far parte del modo di esternare i sentimenti e si tratta della generosità. Ogni persona ha infatti un modo diverso di dimostrarla e quando si tratta di amore, è probabilmente più evidente e facile da riconoscere. Oggi, quindi, dopo aver visto come i vari segni dello zodiaco reagiscono alla gelosia e quali segni zodiacali sono fatti per le storie durature, scopriremo quali sono i segni zodiacali più generosi in amore e quali sono quelli che, invece, non lo sono affatto. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con il modo di sentire le cose, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente in modo da capire al meglio i vari segni.

Oroscopo: i segni zodiacali generosi in amore e quelli che lo sono poco

Ariete – Non così generosi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano spendersi in amore ma che non spiccano particolarmente per generosità. Quando appaiono accomodanti o particolarmente gentili è perché gli piace sentirsi a loro modo superiori. Si tratta quindi di un momento di vanità alla quale amano cedere di tanto in tanto. In generale, però, sono particolarmente egoisti e portati più ad accontentare se stessi che a fare felici gli altri e questo è un particolare che gli sta accanto conosce fin troppo bene al punto da non farci quasi più caso.

Toro – Generosi al punto giusto

I nativi del Toro ci mettono un po’ a lasciarsi andare ma quando sono sinceramente innamorati e si fidano ciecamente del partner tendono ad aprirsi, mostrando una generosità impossibile da non notare. Innamorati dell’amore, si dilettano a rendere felici le persone alle quali vogliono bene e ciò si esprime maggiormente con il partner, specie se hanno già fantasticato sulla possibilità di costruire una vita a due che possa durare nel tempo. Stare con loro significa vivere una relazione fatta di coccole e di momenti piacevoli nei quali farsi cullare e trasportare dal mare dei sentimenti.

Gemelli – Generosi solo quando ne hanno voglia

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone volubili e spesso altalenanti nei loro modi di fare. Anche il loro modo di essere generosi è quindi dipendente dal loro stato emotivo e dal tipo di rapporto che li lega agli altri. In amore, ad esempio tendono a darsi se di ottimo umore o se con il partner hanno un rapporto non solo amoroso ma anche di amicizia. Altrimenti per quanto alla mano e il più possibile disponibili non riescono mai a darsi del tutto, altalenando momenti di estrema generosità ad altri di totale egocentrismo.

Cancro – Generosi se si sentono amati

La generosità dei nativi del Cancro è legata al tipo di rapporto che vivono. Quando si sentono amati e sanno di essere il centro del mondo della persona con cui stanno, tendono istintivamente ad essere generosi e ad offrire quanto possono alla loro metà. Coccole, momenti di tenerezza e gesti volti a trasmettere amore sono ciò che gli riesce meglio, specie grazie al romanticismo del quale si nutrono giornalmente. Se l’altra persona non riesce a dargli ciò che desiderano, però, da loro si avrà il minimo indispensabile ed una sorta di sordo risentimento che con il tempo arriverà a creare una distanza insormontabile.

Leone – Generosi se felici

I nati sotto il segno del Leone vivono per essere felici e per sentirsi realizzati. Per loro la vita si basa sul dare e avere e saranno pronti a mostrare la loro generosità solo se dall’altra parte sarà stato mosso qualche passo in tal senso. Ricambiare un sentimento importante è infatti qualcosa che gli piace in modo particolare e quando scelgono di farlo il benessere è tale da spingerli a continuare. Se non si sentono felici, però, ecco che la generosità viene rimpiazzata da una forma di egoismo che rischia di diventare sempre più forte, potandoli a frenarsi e a dedicarsi solo a se stessi, le persone che fondamentalmente amano in assoluto più di chiunque altro.

Vergine – Generosi

I nativi della Vergine sono abbastanza generosi ma quando si danno agli altri si aspettano una forma di gratitudine che se non giunge nel modo corrette li fa sentire contrariati. Per loro ogni più piccolo gesto andrebbe riconosciuto e ricambiato nel modo giusto e quando ciò non avviene provano del risentimento che tende a crescere con il tempo, portandoli a concentrarsi solo su se stessi. Si tratta di un modus operandi che mettono in pratica senza quasi rendersene conto ma che viene notato dagli altri specie quando si trovano coinvolti.

