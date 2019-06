Meteo giovedì 27 giugno: temperature ancora in salita

Nella giornata di giovedì atteso un meteo stabile e soleggiato ovunque per merito dell’anticiclone. Attenzione! Il picco di caldo africano farà sentire tra domani e venerdì con temperature che raggiungeranno i 40°C.

E’ arrivato. Il tanto anticipato anticiclone africano ha già cominciato a diffondersi in queste ore su tutti i territori dell’Europa centrale tagliando le gambe anche ai più resistenti. Con temperature vicine ai record, il promontorio di aria afosa e umida colpirà soprattutto il nord e le zone tirreniche dell’Italia. Più vivibile la situazione al sud, dove il caldo sarà in linea con i valori stagionali.

Secondo le più recenti previsioni, buone notizie. Le massime si abbasseranno progressivamente nei prossimi giorni, ma rimarranno comunque alte. Verso mercoledì potrebbe tornare la pioggia al nord.

Le previsioni del 27 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Sulle regioni del nord prevista complessiva stabilità con prevalenza di sole durante il giorno e spazi di sereno ampi tra la sera e la notte. Degli addensamenti potrebbero verificarsi al pomeriggio sulle Alpi, pur senza fenomeni di rilievo.

Il cielo al centro

Coloro che si trovano al centro dello Stivale godranno di sole e stabilità al mattino, mentre nelle ore pomeridiane le nuvole potrebbero addensarsi sull’Appennino pur senza fenomeni. Alla sera attesi cieli limpidi così come di notte, sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico. Sulla Toscana meteo stabile e soleggiato durante la giornata sia sulle coste, sia sulle aree interne. Ancora condizioni di clima asciutto alla sera e di notte con spazi di sereno ampi su tutti i settori.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevalenza di meteo secco e soleggiato in mattinata prima dell’arrivo nell’entroterra di Sicilia di acquazzoni e temporali a carattere locale. L’acqua comunque terminerà alla sera, quando i cieli torneranno ad essere limpidi. Sulla Calabria previsto sole diffuso e clima stabile in mattinata, mentre nelle ore pomeridiane la nuvolosità si attesterà in aumento con probabili temporali o acquazzoni specialmente sui rilievi. I fenomeni saranno in progressiva dissoluzione verso la sera quando i cieli torneranno limpidi o poco nuvolosi.

Le temperature saranno in generale aumento sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

