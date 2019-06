Giulia Salemi ha ricevuto un dono prezioso dalle sue fan. La reazione dell’ex Gieffina.

È indubbiamente un periodo intenso quello che sta passando Giulia Salemi. Dopo la rottura con Francesco Monte, l’ex gieffina si è infatti mostrata piuttosto depressa, salvo cercare di riprendersi a più riprese fino ad arrivare ad una parvenza di serenità. A starle vicino in questo periodo così complicato sono stati i follower che l’hanno letteralmente invasa di messaggi positivi di ogni tipo. Ultimo tra i tanti le rose rosse con dedica che Giulia Salemi ha ricevuto proprio ieri, mostrandosi emozionata e commossa mentre leggeva il bigliettino allegato.

Giulia Salemi e il regalo da parte delle sue fan

Grazie ai suoi modi diretti, al fatto di non aver mai cercato di nascondere la simpatia per Francesco Monte ed il successivo dolore per la separazione, Giulia Salemi è da sempre molto apprezzata dal suo pubblico che non perde occasione per ricordarle l’affetto che nutre nei suoi confronti.

Dopo il ringraziamento di ieri per i tanti messaggi ricevuti dai fan che dalla sua rottura con Monte le sono rimasti sempre accanto, Giulia si è così trovata a ricevere delle rose rosse con tanto di messaggio dedica per lei:

“Le rose rosse siamo noi che ti proteggiamo e ci siamo sempre perché tu sei anima pura. Sempre al tuo fianco. Le power girl”

Un messaggio d’affetto per il quale Giulia si è mostrata entusiasta, ringraziando tutte e dichiarando di non aver bisogno di uomini perché ha le power girl che le mandano le rose.

Insomma, al di là del periodo poco felice, specie se si pensa alla situazione sentimentale, Giulia può certamente dirsi fortunata perché ha dalla sua un gruppo di fan molto forte e pronto a sostenerla in ogni momento, non solo a parole ma anche inviandole dei doni e dei riconoscimenti di ogni tipo che se da un lato non possono certo riempire il vuoto lasciato da Monte, dall’altro sono un grande riconoscimento di stima, in grado di dare la spinta nei periodi di debolezza o come la stessa Giulia Salemi ha dichiarato proprio ieri di dare la carica.

