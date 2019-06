Ieri, Giulia Salemi ha ricevuto delle rose da un mittente inatteso e decisamente speciale.

Poche ore dopo aver ringraziato i suoi fan per i messaggi di affetto ricevuti nell’ultimo periodo, Giulia Salemi ha ricevuto ieri un mazzo di rose rosse da un mittente decisamente speciale. Ad inviarlo sono state infatti le Power girl che per l’occasione hanno scritto anche un biglietto carico d’affetto che Giulia ha letto ad alta voce, emozionandosi per l’attestato di stima.

