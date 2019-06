Gianmarco Onestini, ex gieffino del Grande Fratello 16, ha rivelato di non aver apprezzato il comportamento di Gennaro Lillio e Francesca De Andrè

Gianmarco Onestini dopo un mese dalla fine del Grande Fratello 16, che ha decretato la vittoria di Martina Nasoni, ha risposto ad alcune domande che riguardavano i suoi compagni di avventura. Attraverso le sue Instagram storie l’ex geiffino ha ammesso di essere rimasto deluso dal comportamento di Gennaro Lillio.

Sul gieffino e sulla sua attuale fidanzata, Francesca De Andrè, ha affermato: “Penso che abbia semplicemente confermato il mio pensiero su di lei. Mi ha invece deluso il silenzio e l’immobilismo di Gennaro di fronte a tanta violenza verbale espressa nei miei confronti che non ha cercato di bloccare in nessun modo e di cui io sono venuto a conoscenza solo una volta uscito. Al contrario, io l’avevo difeso in più occasioni, compreso quando l’ho portato via mentre lei, con una sberla, gli aveva fatto volare i piatto che aveva in mano. Sono stato l’unico nella casa a dire in faccia a Francesca cosa pensassi dei suoi modi di fare con un garbo che sicuramente lei non conosce.”

Gianmarco Onestini: il pensiero su Erica e su altri gieffini

Negli ultimi giorni si è pensato che tra Gianmarco Onestini ed Erica fosse nato qualcosa, un’amore speciale, che tuttavia si è rivelato essere solo una splendida amicizia. A confermarlo è stato l’ex gieffino: “Con Erica abbiamo un bel rapporto di amicizia nato nella casa che ci porta a ridere, scherzare e a dire un sacco di boiate”.

Per quanto riguarda Ivana Icardi invece, sembra proprio che tra i due non ci sia più niente da aggiungere: “A Ivana ho già detto quello che penso. È tutto chiaro, non ci sono cose rimaste in sospeso”. Per Michael invece solo Paroli dolci e di apprezzamento: “Mike è un grande amico a cui voglio molto bene.”

