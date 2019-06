Mangiare con gusto in casi di forte stress non basta: alcuni cibi possono aiutarci più di altri. Scopri cos’è la dieta anti ansia e perché è un alleato..

Esami, momenti di tensione, stress: ci sono momenti del genere che spesso entrano a far parte della nostra quotidianità e sembra difficile uscirne. Proprio in casi simili tutti vorremmo una vera e propria ricetta “anti ansia” che possa farci sentire meglio.

Eppure nessuna fantascienza: dei cibi che possono aiutarci a mettere in piedi una vera e propria dieta che stimoli la tranquillità e l’equilibrio mentale esistono. Questo è possibile perché moltissimi dei batteri che vivono nel nostro intestino influenzano in qualche modo anche le zone del cervello che si occupano delle emozioni.

A dare spiegazioni più dettagliate in merito è Giampaolo Perna, docente di Psichiatria e responsabile del Centro per i disturbi di Ansia e Panico, che spiega anche quale danno provocano i cibi stimolanti sul nostro equilibrio mentale.

La dieta anti ansia esiste davvero? Ecco cosa ne pensa l’esperto

Esiste quindi una vera e propria dieta per prevenire o addirittura combattere l’ansia? “La risposta vera è no”, rivela l’esperto, intervistato da Ok Salute e Benessere. Poi continua, e si sofferma su ciò che non è consigliabile: “è chiaro che troppi cibi stimolanti non aiutano”.

Ci sono poi anche dei consigli generici ma pur sempre validi: “possiamo bere tisane o camomille, ma purtroppo la verità è che dobbiamo mantenere il nostro corpo in maniera efficente se vogliamo che funzioni bene”.

Poi conclude: “la chiave non è l’alimentazione anti ansia, ma sta nell’alimentazione equilibrata”. E poi scherza: “ascoltare la mamma in quei casi fa molto bene”.

