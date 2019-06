Cecilia Rodriguez, ai microfoni del settimanale Chi, commenta la storia d’amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis e lancia una frecciatina.

Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono ormai una coppia. L’influencer e il pilota sono usciti allo scoperto pubblicando sui rispettivi profili social foto e video dei loro momenti insieme, in primis la vacanza che si sono concessi in compagnia della famiglia di Giulia. Destinata ad essere paparazzata per tutta l’estate, la coppia è finita anche tra gli argomenti dell’intervista che Cecilia Rodriguez ha rilasciato ai microfoni del settimanale Chi. Nell’esporre il proprio pensiero sull’amore che ha travolto Giulia e Iannone, la sorea di Belen ha lanciato una frecciatina all’ex cognato e alla De Lellis con cui ha condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

Cecilia Rodriguez, il parere su Andrea Iannone e Giulia De Lellis: “come dite in Italia…”

Schietta e sincera, Cecilia Rodriguez, ai microfoni del settimanale Chi, non risparmia frecciatine all’indirizzo di Andrea Iannone e Giulia De Lellis di cui, come svela il portale Gossip e Tv, non aveva voluto parlare ai microfoni di Tabloit,it. “Tutti nelle interviste dicono: “Che belli, o auguri e figli maschi”. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana”. Precisi precisi“, ha dichiarato Cecilia Rodriguez a Chi, in un’intervista di coppia col fidanzato Ignazio Moser.

Moser ha così fatto notare alla fidanzata il poco tatto utilizzato nel rilasciare determinate dichiarazioni, ma Cecilia ha spiegato: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”. Decisamente più diplomatico, invece, è stato Ignazio: “Posso dire che non mi va di commentare in positivo o in negativo il tutto?”. Dopo essersi infuriata per le foto pubblicate dal settimanale Chi, Giuia De Lellis replicherà a Cecilia Rodriguez?

