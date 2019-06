Ha fatto il giro del web l’intervista nella quale Alessabndra Amoroso diceva di voler staccare con la musica. Tranquilli, è solo un momento di riflessione prima di riprendere alla grande.

Alessandra Amoroso si ritira dal mondo della musica? Tra i fdans della cantante salentina lanciata dalla vittoria ad ‘Amici‘ e consacrata poi da una carriera decennale si è scatenato il panico dopo l’intervista che lei stessa ha rilasciato al quotidiano ‘Il Giornale’.

In realtà però se si legge bene tra le righe, la verità è un’altra ed è molto meno preoccupante. Ci sono tanti progetti in ballo e adesso Ale vuole prendersi un po’ di tempo per sé.

Alessandra Amoroso stacca la spina per ripartire alla grande

Per Alessandra Amoroso questo è stato un anno intenso, anche ricco di soddisfazioni ma certamente faticoso. Tra ospitate e tour, la cantante che è nel cuore di molti fans non solo in Italia non è mai riuscita a staccare un attimo.

Quindi ha deciso che onorerà i suoi ultimi impegni e poi darà un taglio, anche se si tratta di una decisione temporanea. Nell’intervista che ha rilasciato a ‘Il Giornale’ Alessandra Amoroso è chiara: “Mi fermerò. Però la voglia di esserci nella vita delle persone – ha detto – e della mia Big Family c’è sempre. Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e per me stessa. Però non si sa mai, magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano…”.

Una pausa salutare quindi, per ricaricare le pile, anche se la voglia di provare strade nuove non le manca. Lo dimostra il successo che in questi giorni sta facendo registrare ‘Mambo salentino’, il brano che ha deciso di incidere insieme ai conterranei Boomdabash che come lei arrivano dalla provincia di Lecce e come lei sono passati dalla gavetta prima di sfondare.

Ale non ha nessuna voglia di mollare proprio adesso che è diventata una delle cantanti più amate, non solo dal pubblico dei talent. Però sa che se non si prende ogni tanto una pausa rischia di forzare troppo il suo fisico e la sua voce. Il ricordo dell’operazione alle corde vocali, con il timore di non poter riuscire più a cantare, è ancora vivo anche se si è ripresa benissimo. E per questo adesso penserà al suo privato e magari anche al progetto di diventare mamma.

Prima di staccare comunque c’è ancora un appuntamento imperdibile: il 20 luglio prossimo infatti a Cinecittà World è previstio un grande raduno di tutto i suoi fans proprio per festeggiare i primi dieci anni della carriera di Sandrina e lei ovviamente sarà l’ospite d’onore. Ci sarete anche voi?

