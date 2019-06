Zampironi, spray contro le punture, gel dopo puntura.. Eppure, per combattere le zanzare basta un rimedio naturale come il caffè. Scopri perché è efficace..

Nemiche di tutti, insetto fastidioso e a volte anche problematico per la nostra salute: le zanzare sono da sempre vere e proprie protagoniste dell’estate, e spesso non lasciano scampo.

Ormai i tentativi per combatterle e per prevenire le loro punture sono i più vari: dai più classici zampironi, passando per le spirali da poggiare a terra e arrivando infine agli strumenti ad uso personale, come spray anti puntura o gel lenitivi dopo puntura.

Ci sono poi i rimedi più naturali: c’è chi si affida agli oli essenziali, chi preferisce maneggiare la cera e fare delle efficaci candele, e chi si affida ad alcune piante specifiche da tenere in giardino, sul terrazzo o sul balcone, come la lavanda, la menta o il basilico.

Eppure, allontanare le zanzare da noi e dalle nostre case non è così difficile: sembra infatti che il caffè sia un ottimo alleato in merito..

Zanzare: il vero rimedio è il caffè. Ecco perché è così efficace

Pare infatti che il caffè sia un portentoso alleato contro le zanzare, l’insetto più temuto e meno sopportato di questo periodo. Per riscontrarne i benefici basta prendere un piatto ricoperto di carta di alluminio e poi mettere un po’ di caffè in chicchi ricoperto da quello macinato.

Svolti questi procedimenti, basterà dare fuoco al foglio, accertandosi che tutto bruci molto lentamente: solo in questo modo le zanzare potranno allontanarsi non appena sentiranno l’odore. Ancor meglio se la polvere di caffè viene sparsa in un punto di acqua stagnante, che attira molto le zanzare.

Infine, un ottimo utilizzo può essere ridato anche al caffè liquido: una volta nebulizzato può essere spruzzato nelle zone più critiche della casa, come balconi, terrazzi o punti in cui ci sono molte piante.

