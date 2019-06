La notizia di questa sposa messicana tradita è virale e sta facendo il giro del web per via del modo originale con il quale ha informato i suoi invitati dei tradimenti di lui, davanti all’altare.

Scoprire di essere stati ripetutamente traditi a pochi giorni dal matrimonio è orribile ed un colpo molto duro per chiunque. Questo è ciò che è capitato a questa donna messicana,

che a differenza di molte altre donne nella sua stessa situazione, invece di anullare il matrimonio a pochi giorni dalla cerimonia, ha deciso di aspettare e lasciare lo sposo il giorno delle nozze, davanti all’altare. La vendetta è stata servita fredda su un piatto d’argento e condito con molta originalità. Ecco come sono andate le cose.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Notizie virali CLICCA QUI

Tradita dal fidanzato si vendica così il giorno delle nozze

Una donna che scopre il tradimento del fidanzato a pochi giorni dal matrimonio è senz’altro distrutta emotivamente, arrabbiata ed addolorata, tuttò ciò può renderla davvero pericolosa e portarla a pianificare una cruda vendetta.

Apparentemente ha continuato a mantenere una facciata da sposa intenta nei praparativi che avrebbero segnato l’inizio di una sua nuova vita, ma dentro covava rancore e pensava solo al modo migliore per vendicarsi del torto subito.

Quello che vi stiamo per raccontare è accaduto a Tepic, in Messico. Aurora Garcia stava per sposare il fidanzato Rafael Martinez ma, a pochi giorni dal matrionio scopre che lui la tradiva con la sua migliore amica, nonchè testimone. Una volta arrivata all’altare, ha deciso di dare una svolta improvvisa alla giornata lasciando agli invitati dei segnaposto a dir poco originali.

Sulle sedie in chiesa erano state lasciate delle buste ma non contenevano certo una foto ricordo degli sposi con una citazione d’amore!

Quando gli invitati hanno aperto la busta si è diffuso il panico. La busta conteneva scatti del tradimento di lui insieme alla testimone, inequivocabili, realizzati da un’investigatore che la donna aveva assunto per confermare i suoi sospetti.

“Goditi il tuo matrimonio, è il tuo momento! Mi congratulo con te!” sono le sole parole che la sposa è riuscita a dire prima di andare via.

Lo sposo ha cercato di farsi perdonare in ogni modo, ma nulla ha placato la delusione di Aurora che ha deciso di partire da sola per il viaggio di nozze cercando di ritrovare la felicità.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI