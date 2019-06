Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, elenco dettagliato dei programmi che ci proporranno i principali canali in chiaro.

Stasera in tv: palinsesto martedì 25 giugno

Rai Uno – The Resident – Stagione 1 Episodio 1 – Primo giorno (Telefilm)

Il volto più vero, sia buono che cattivo, degli ospedali di tutti gli Stati Uniti rivive grazie alle storie di tre medici in diverse fasi della loro carriera e una giovane e determinata infermiera.

Rai Due – Woodstock – Rita racconta (Musica)

Rita Pavone conduce l’omaggio Rai alla tre giorni musicale più famosa della storia. I momenti più emozionanti e coinvolgenti rivivranno grazie a immagini di repertorioe tanti ospiti speciali, a partire da uno dei piu’ grandi cantautori degli anni sessanta,Donovan, e poi Mario Biondi, Raphael Gualazzi, Karima aiuteranno a ripercorrere le esibizioni di veri e propri giganti della musica come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Joan Baez, The Who, Creedence Clearwater Revival, Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young e altri ancora.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.