Scopri quali segni zodiacali sono più adatti ad instaurare e mantenere una storia a lungo termine.

Vivere una storia d’amore è sempre un’esperienza piacevole e che, seppur in modo differente, coinvolte ogni persona. Il problema è che spesso sogni e aspettative sono diversi e questo può portare a degli scontri o, ancor peggio, a storie destinate a finire male. Quando si ama, infatti, non sempre si ha un’idea fissa di come dovrebbe evolversi il rapporto. Se da un lato ci sono coloro che sognano il “furono felici per sempre” e che di conseguenza aspirano al matrimonio, dall’altro ci sono quelli che preferiscono vivere giorno per giorno, tenendo vivo il rapporto grazie all’adrenalina e alla consapevolezza che potrebbe finire da un momento all’altro.

Com’è facile immaginare sono situazioni diametralmente opposte ed in grado di portare a veri e propri corto circuiti all’interno della coppia. Purtroppo, per ovviare a questo problema l’unica soluzione è quella di parlare a lungo sulla visione che si ha del futuro in modo da capire subito di che pasta è fatta il partner e se può essere conveniente farsi coinvolgere in una relazione. D’altro canto, va tenuto in considerazione che a volte si parte con un’idea e che l’amore o la sua assenza possono fare la differenza. Come fare allora? Fermo restando che le relazioni celano sempre una buona dose di incognite, si può chiedere aiuto alle stelle e cercare di capire verso cosa sono portati i vari segni zodiacali. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco più diffidenti e come reagiscono i vari segni all’infedeltà, scopriremo quali sono quelli più portati ad una relazione duratura e quelli che invece tendono a cambiare spesso partner. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di leggere anche il profilo dell’ascendente che consentirà di avere un’idea più chiara della situazione.

Oroscopo: i segni zodiacali fatti per storie durature e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Fatti solo per storie di passaggio

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone dall’animo focoso e pertanto sempre pronti a cedere al fascino di una storia ricca di promesse. Il loro problema è che per quanto da una parte amino sognare in grande, dall’altra si trovano a stancarsi presto, al punto da finire con il chiudere le storie molto prima di quanto non avessero preventivato. Ciò fa si che ipotizzare una storia in grado di durare nel tempo sia davvero difficile specie se si pensa al loro essere spesso così in corsa da cadere anche in qualche scappatella. Insomma, a meno di casi estremi o di innamoramenti così coinvolgenti da farli cambiare del tutto (e qui potrebbe entrare in gioco anche il loro ascendente), i nativi di questo segno sono da considerarsi poco inclini a mettere in piedi una storia d’amore destinata a durare nel tempo.

Toro – Fatti per relazioni a lungo termine

I nativi del Toro amano il concetto stesso di amore e per questo motivo tendono a tuffarsi in ogni relazione come se fosse quella per la vita. Quando trovano la persona giusta tendono a stringere le redini del rapporto per creare qualcosa di stabile e che sia in grado di durare nel tempo. Da questo punto di vista possono risultare un po’ pressanti perché nel cercare di capire se la persona che hanno al proprio fianco è quella giusta finiscono spesso con il mostrarsi possessivi e pretenziosi. Se si ha intenzione di metter su famiglia, però, sono i compagni perfetti in quanto amanti del focolare domestico, delle routine familiari e di tutto ciò che in un modo o nell’altro evoca in loro il pensiero di famiglia.

Gemelli – Fatti per storie passeggere

I nati sotto il segno dei Gemelli, sono persone volubili e poco adatte a storie da tutta una vita. Per quanto amino iniziare relazioni nuove, sono anche piuttosto rapidi nel concluderle, spesso senza aver fatto tutto ciò che è possibile per salvarle. Ciò dipende dal loro carattere e dal bisogno di vivere sempre in modo accelerato. C’è da dire, però, che quando riescono a trovare qualcuno in grado di anticiparli e di correre sulla loro stessa frequenza, possono cambiare radicalmente, innamorandosi e legandosi al punto da voler costruire qualcosa di più profondo. Che ci riescano o meno dipende da tanti fattori per i quali è difficile dare una risposta. È importante sapere, però, che non si tratta di una possibilità da escludere del tutto.

Cancro – Fatti per relazioni di lunghissima durata

I nativi del Cancro sono persone innamorate dell’amore stesso. Se a ciò si somma il fatto che amano più di ogni altra cosa l’ambiente domestico, i familiari e tutto ciò che sa di casa, è facile intuire come il loro sogno sia quello di trovare la persona giusta da presentare ad amici e parenti per iniziare una vita di coppia destinata a durare anche per sempre. Molto adatti al matrimonio (a meno di ascendenti davvero controcorrente), cercano sempre la persona giusta e a loro più affine e quando ciò avviene si sentono così felici da iniziare a costruire dei veri e propri castelli in aria. Inutile dire che in amore tenderanno a pretendere molto e che il partner dovrà avere i loro stessi obiettivi. Non è nelle loro corde, infatti, dover convincere gli altri ma al contrario si può dire che desiderino quasi che sia proprio il partner a farsi avanti esprimendo il bisogno di condividere un’intera vita insieme.

Leone – Fatti per storie importanti

I nati sotto il segno del Leone hanno le idee ben chiare su ciò che desiderano per la loro vita e per un futuro perfetto. Quando si parla di amore sono quindi disposti ad attendere anche anni per ottenere ciò che ritengono giusto per loro. Se si innamorano cercano di farsi guidare dai sentimenti ai quali contrappongono però una buona dose di razionalità e questo perché avere una vita di coppia in grado di renderli felice interessa loro forse più dell’amore vero. Se e solo se incontrano la persona giusta si può quindi dire che sono disposti ad investire in una relazione a lungo termine che per loro sarà anche una buona base sulla quale costruire tutto il resto.

Vergine – Fatti per storie durature ma solo se con la persona giusta

I nativi della Vergine sono persone molto difficili da inquadrare specie quando si parla d’amore. Se da un lato amano molto divertirsi ed evitare impegni per la vita, dall’altro hanno un lato romantico che, specie andando avanti negli anni, tende ad emergere facendogli desiderare qualcosa di stabile alla quale appoggiarsi. Se incontrano la persona giusta e in grado di accettare i loro modi di fare non sempre accomodanti, sono quindi pronti ad impegnarsi per qualcosa di serio che, una volta, messo a punto diventerà per loro molto importante, rendendoli particolarmente adatti ad una relazione duratura e per la quale battersi.

