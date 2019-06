Tra William e Kate spunta la nuova “Camilla”: Rose Hanbury-VIDEO

Chi è Rose Hanbury? La terza incomoda si insinua tra i pensieri di William (e Kate). La storia si ripete? Sarà lei la “nuova Camilla”? Intanto bufera tra i reali britannici – VIDEO

Si respira aria di separazione a Corte? Le liti sempre più pesanti tra i consorti reali William e Kate pare abbiano trovato (forse) un nome: Rose Hanbury. Chi è la “terza incomoda” che sta facendo scalpore nei salotti reali?

La Hanbury è conosciuta come una delle migliori amiche di Kate Middleton, sempre presente agli eventi di corte. Oggi, invece, i tabloid britannici parlano di lei come della “nuova Camilla” e la ritengono la principale responsabile della crisi che starebbero attraversando il Duca e la Duchessa di Cambridge. La storia si ripeterà? Noi speriamo di no

