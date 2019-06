Pamela Anderson single: è finita con Adil Rami, video

Pamela Anderson torna single, l’attrice annuncia la fine della relazione con Adil Rami: “aveva una doppia vita”, ammette. Video.

E’ finita la storia d’amore tra Pamela Anderson e Adil Rami, difensore dell’Olympique Marsiglia. ‘attrice ha annunciato a rottura su Instagram spiegando anche le motivazioni dell’addio.

“È difficile da accettare – scrive la Anderson -. Gli ultimi 2 anni e poco più della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata truffata, portata a credere che eravamo coinvolti in un ‘grande amore’. Sono devastata per averlo scoperto negli ultimi giorni. Stava vivendo una doppia vita. Lui che era solito scherzare sugli altri giocatori che avevano fidanzate in appartamenti vicini alle loro mogli. Ha chiamato quegli uomini mostri. Ma quello che ha fatto lui è ancor peggio. Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare in questo modo i cuori e le menti di due donne? Sono sicura che ce ne sono state anche altre. E’ lui il mostro. Io che ho aiutato tante donne vittima di violenze domestiche, non sono stata abbastanza sveglia da aiutare me stessa”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI