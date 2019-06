Nicolas Bovi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Nicolas Bovi è un calciatore professionista di 26 anni. Lui è nato l’11 marzo 1993 a Reggio Emilia sotto il segno dei Pesci, è alto 182 centimetri e pesa circa 80 kg. Fin da piccolo si appassiona al calcio tant’è che diventa un giocatore professionista.

Il suo nome non è conosciuto solo nel mondo calcistico ma anche in quello del gossip infatti è stato il compagno di Beatrice Valli, una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Nicolas vive a Milano ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e lavorativa.

Nicolas Bovi: Instagram

Nicolas Bovi è molto attivo su Instagram, il suo profilo è seguito da 104mila followers e conta circa 210 post, pero risulta essere completamente privato, quindi non è possibile vedere cosa condivide o ricavare informazioni che lo riguardano. Il suo profilo ufficiale è questo qui.

Ha un profilo anche Facebook, tuttavia qui non è particolarmente attivo infatti il suo ultimo post risale a 24 ottobre del 2016. È solito pubblicare foto di vario genere che possono riguardare la sua vita quotidiana o selfie. Se volete vedere il suo profilo, lo trovate qui.

Nicolas Bovi: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Nicolas Bovi sappiamo che ha avuto una relazione importante con Beatrice Valli, attuale compagna di Marco Fantini. Prima che l’influencer andasse a Uomini e Donne per corteggiare l’allora tronista, i due avevano anche avuto un figlio che si chiama Alessandro.

“Da padre ho accusato il colpo, sono sincero. Sfido chiunque a non esserlo. Ma l’importante è che Ale stia bene. Marco è un bravissimo uomo e un bravissimo papà, avrà sempre la mia stima per come si occupa di mio figlio quando non è con me. Auguro a lui e a Bea tutto il bene del mondo.” Nicolas parlando della sua ex ha rivelato: “Io e Bea abbiamo un rapporto normalissimo e maturo per il bene del piccolo. Tutto si fa sempre in base alle esigenze del figlio. Lei è una grande donna e una grande madre, ma non provo più niente nei suoi riguardi. Anche con Ludovica ed Eleonora Valli (le sorelle di Beatrice) ho sempre avuto un bel rapporto, adesso non mi capita di vederle spesso.”

Nicolas Bovi: carriera

Nicolas Bovi lavora come calciatore, si appassiona al calcio fin da piccolo e quando ha solo 19 anni milita per cinque anni nella Reggiana. Nel 2012, Nicolas Bovi passa in una squadra di Serie A, il Cagliari calcio, dove otterrà molti apprezzamenti per il suo talento mentre nel 2017 rientra nella squadra del Lentigione Calcio.

Nel 2019 decide di partecipare a Temptation Island nelle vesti di tentatore mentre i protagonisti di questa edizione sono: Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, Nicola Tedde e Sabrina Martinengo

