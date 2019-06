Morgan è stato sfrattato, dichiara di non considerare lecita la vendita della sua casa, si scaglia contro Asia Argento e i colleghi che non hanno speso per lui una parola.

É arrivato il giorno dello sfratto di Morgan dopo che solo 10 giorni fa era stato rinviato per un malore del cantante. Oggi non c’è stato nulla da fare e Morgan ha dovuto abbandonare la sua casa-museo che era anche la sua fonte di lavoro.

Uscito fuori in strada, intervistato dai giornalisti ha dichiarato: “Sono battaglie talmente dure che non si riesce a combattere con le armi della parola, dell’umanità e dell’arte – ha detto Morgan all’uscita della casa – io comunque non considero lecita la vendita dell’appartamento”. Ha avuto poi anche parole dure contro la ex compagna Asia Argento considerata la vera causa di questo sfratto: “LeI lo ha fatto solo per sadismo” ha dichiarato il cantante “perchè è cattiva”.

E parole di fuoco poi anche per i colleghi che non lo hanno appoggiato durante la battaglia.

