Meteo mercoledì 26 giugno: sempre più caldo sull’Italia

Nella giornata di mercoledì atteso un meteo nel complesso stabile e soleggiato da nord a sud. Previsto nei prossimi giorni l’ingresso sulla Penisola dell’anticiclone africano che porterà le temperature fino a 40°C, oltre all’afa.

Gli effetti dell’anticiclone africano continuano a farsi sentire con un certo vigore lungo tutto lo Stivale. Termometri impazziti e afa ci stanno tagliando le forze soprattutto perché per tutto il mese di maggio abbiamo vissuto con temperature ampiamente al di sotto delle medie stagionali. Come questo martedì, quindi, anche domani il tempo sarà bello e caldo un po’ ovunque.

Secondo le più recenti previsioni l’andata di calore toccherà il suo massimo tra giovedì e venerdì, in particolare sulle regioni del nord e quelle centrali tirreniche. La prossima settimana invece comincerà all’insegna di un clima più accettabile e nelle zone settentrionali torneranno le piogge.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 26 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano nelle aree nordiche del Paese avranno a che fare con bel tempo e cieli limpidi e soleggiati in mattinata sia nelle zone di pianure, sia sui rilievi. Situazione analoga nelle ore pomeridiana su tutte le regioni. Possibili acquazzoni potrebbero tuttavia verificarsi sui rilievi alpini, ma saranno esauriti verso la sera. Notte stellata e serena.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali bel tempo diffuso ovunque. In mattinata previsti spazi di sereno ampi sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico. Nelle ore pomeridiane tutto uguale tranne che sull’Appennino abruzzese dove potrebbero verificarsi dei temporali a carattere locale in esaurimento in serata. Sulla Toscana giornata nel complesso serena con sole sia in mattinata, sia nelle ore pomeridiane. Il bel tempo resisterà anche tra la sera e la notte.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevista della nuvolosità, seppure al mattino il meteo sarà stabile. Al pomeriggio invece potrebbero arrivare dei temporali sulle zone interne della Campania, del Molise, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia. Tutti fenomeni in esaurimento entro la serata. Tempo sereno altrove. Sulla Calabria al mattino attesa qualche nuvola in più. Nelle ore pomeridiane attesi temporali sui settori interni, seppure in esaurimento entro la serata.

Le Temperature saranno in salita ovunque.

