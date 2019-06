Maria Monsè attacca a sua volta Francesca De André, dure parole tra le due donne: “Meglio io a 45 anni che lei a 29!”

Ormai sappiamo quanto Francesca De André sia schietta e non abbia paura di dire il suo pensiero ed è quello che ha fatto. Infatti durante una puntata di Pomeriggio Cinque ha criticato duramente Maria Monsè perché secondo lei da donna adotta un look poco consono alla sua età e di non avere nemmeno un bel seno da poter mostrare. Queste parole non sono certo andate giù all’ex ragazza di Non è la Rai che ha replicato alla 29enne durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

“Durante una puntata di Pomeriggio 5 la De André non ha perso tempo per offendermi, come è solita fare con tutti. Mi ha detto che sono patetica e che io a “una certa età” non posso mostrarmi scollata. Ha persino detto che dovrei vergognarmi! Perché il mio décolleté non è affatto bello e fa una piega decisamente antiestetica sotto”, ha spiegato Maria Monsè alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Ma non è finita qui infatti la showgirl ha aggiunto: “A 45 anni io sono decisamente meglio di lei, che di anni ne ha soltanto 29. Sono rimasta colpita dal suo décolleté, che è piuttosto cadente pur essendo Francesca più giovane di me di un bel po’”

Maria Monsé senza freni contro Francesca De André

Maria Monsé non si è soltanto limitata a criticare il corpo di Francesca De André che a suo dire è più brutto del suo ma ha anche provocato l’ex gieffina dicendo di avere in serbo un prezioso regalo per lei.

Infatti ha dichiarato: “Voglio fare un regalo a Francesca De André: uno specchio antico, così potrà guardare il suo di seno! Se poi vuole le faccio vedere qualche mio scatto sexy più da vicino, così si rende conto che sul mio fisico non può proprio dire niente” Chissà se Francesca rispondere alle pesanti accuse rivoltegli dalla Monsè o lascerà correre, non ci resta che aspettare e scoprire cosa accadrà!

