Katia Fanelli: alcune foto sui social hanno messo in evidenza la metamorfosi subita negli anni.

Chi ha avuto modo di seguire la prima puntata di Temptation Island di ieri sera, avrà avuto sicuramente modo di notare la concorrente Katia Fanelli, protagonista indiscussa delle prime ore del programma sia per i suoi modi di fare che per la velocità con la quale ha messo da parte il suo compagno per puntare gli occhi sui tentatori.

La biondina che da subito ha dato mostra di se avvicinandosi agli altri ragazzi per poterli osservare da vicino e dichiarando di fare solo ciò che la fa star bene, ha subito conquistato il pubblico in attesa di momenti dei quali chiacchierare sui social e che grazie a lei ha trovato subito pane per i propri denti.

Ebbene, come se non bastassero già i suoi modi di fare, ad aggiungersi a motivi per cui parlarne, nelle ultime ore sono emerse delle vecchie foto che hanno mostrato una vera e propria metamorfosi.

Katia Fanelli e la sorprendente metamorfosi subita negli anni

Sembra che la giovane Katia Fanelli non tema i cambiamenti e a dimostrarlo ci sono immagini che parlano chiaro. Nelle ultime ore, infatti, sul web sono apparsi diversi scatti di qualche anno fa e in cui si vedono chiaramente le differenze tra la Katia di ieri e quella di oggi. Senza trucco pesante, ciglia finte, tinte estrose ai capelli e labbra gonfiate, Katia appare infatti una persona decisamente diversa. Un particolare che non è sfuggito al popolo del web che si è subito lanciato alla ricerca di vecchi scatti da commentare, paragonandoli a quelli più recenti dove la Fanelli fa sfoggio del suo nuovo look e di un’immagine totalmente diversa.

Si può quindi parlare di una vera e propria metamorfosi, come visibile dalla foto poco sopra. Metamorfosi avvenuta dal 2013 ad oggi come testimoniano le foto sul suo account Instagram. Cambiamenti dovuti alla crescita e non solo e che oggi si rivelano uno dei tanti motivi per il il web si trova a parlare di Katia. Almeno fino alla prossima puntata di Temptation, dove sicuramente ci saranno nuovi spunti sui quali chiacchierare.

