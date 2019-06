Giulia Salemi, torna a parlare del periodo post Monte e lo fa ringraziando i suoi follower.

Nonostante la recente rottura, sembra che Giulia Salemi ce la stia mettendo tutta per riprendersi e andare avanti con la propria vita. Questo, però, non significa che l’ex Gieffina sia del tutto immune alla tristezza e a dimostrarlo è una recente storia nella quale, parlando del più e del meno, ha deciso di ringraziare i suoi follower per i tanti messaggi con i quali pare la stiano coccolando in questo periodo. Reduce dalla rottura con Francesco Monte, la Salemi ha infatti ringraziato tutti per i messaggi e per la carica che questi le danno anche nei momenti difficili.

Giulia Salemi ed il suo grazie ad i follower

È una Giulia come sempre solare quella che si mostra sui social. Pronta a scherzare e a ridere ma non a negare quanto stia accadendo nella sua vita. Così, durante una passeggiata un suo messaggio diretto ai fan mostra come a suo modo anche lei stia soffrendo ed abbia effettivamente bisogno dell’incoraggiamento che sembra dare i suoi frutti, a meno a sentire le sue parole.

“Comunque… ma quanto vi posso amare per tutti i messaggi che mi state mandando? Carichereste anche una pila scarica”

Parole semplici e dirette che lasciano intuire un momento non esattamente al top ma che in qualche modo Giulia sembra stia affrontando e superando, senza per questo far finta di nulla.

Inutile dire che le sue parole non sono passate inosservate ai follower che continuano ad incoraggiarla e a fare il tifo per lei e, perché no, anche allo stesso Monte. Perché se la loro storia, nata quasi in sordina e con poche persone pronte a crederci, pian piano era riuscita ad entrare nel cuore di tutti tanto che oggi sono davvero in molti a sperare in un ritorno di fiamma.

Al di là di come andranno le cose, è chiaro che sia Giulia che Francesco sono ancora entrambi provati e bisognosi degli spazi personali per riflettere sulla loro storia e su se stessi. Spazi nei quali i follower più affezionati sembrano riuscire ad inserirsi e addirittura ad essere motivo di forza, come la stessa Giulia ha dimostrato.

