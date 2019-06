Lei ha chiuso una storia molto importante solo poche settimane fa, ma sembra già andare d’accordo con lui: scopri i retroscena tra Dua Lipa e Anwar Hadid..

Una storia molto lunga con Isaac Carew, durata tre anni e mezzo e che aveva già visto al suo interno un tira e molla: l’idillio è poi finito qualche settimana fa, a inizio giugno, quando i due hanno chiuso definitivamente i rapporti.

Avevamo lasciato così Dua Lipa, che era rimbalzata su tutte le pagine del gossip e dei rumors dopo la fine di questa storia così lunga e (in parte) anche travagliata con lo chef di bella presenza. I due si erano lasciati nel 2017, per poi tornar insieme nel 2018, tanto da sfilare in occasione del Met Gala di quest’anno.

Le cose però non sono durate tra loro. Eppure oggi la bella cantante e modella britannica torna a far parlare di sè per un altro tipo di gossip, che riguarderebbe sempre la sua vita sentimentale e che la vedrebbe coinvolta in primissima persona..

Dua Lipa e Anwar Hadid, ecco la nuova storia dopo la fine con Isaac Carew

Ora però, a rivelare qualcosa in più sulla vita privata di Dua Lipa sarebbe il giornale “The Sun“, secondo cui lei sarebbe volata a Los Angeles proprio per trascorrere un po’ di tempo con Anwar Hadid, il fratellino minore di Gigi e Bella, le due famosissime supermodelle statunitensi.

Ad aggiungere dei particolari in merito è proprio un insider del giornale: “Dua e Isaac hanno un sacco di storia insieme e lui è in un posto speciale del suo cuore. Ma lei è stata a Los Angeles da quando si sono lasciati di nuovo e ha potuto passare del tempo con Anwar, con il quale va davvero d’accordo”.

E infine conclude: “Sono molto vicini di età (difatti lui ha 20 anni e lei 23, mentre Isaac Carew ne ha 33) e si divertono molto. È un momento ancora confuso ma Dua Lipa sta seguendo la corrente e fa quello che si sente di fare”.

