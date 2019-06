Il preside di una scuola in provincia di Milano ha pensato di emanare una circolare sui compiti per le vacanze presto divenuta virale. Ecco il perchè.

I compiti per le vacanze sono l’incubo di studenti e genitori. Per tutto il lungo periodo delle vacanza estive i genitori ricordano ai figli di fare i compiti e i figli evadono riducendosi all’ultimo minuto. Tenere allenato il cervello o semplicemente evitare che tutto il duro lavoro dell’anno scolastico appena terminato vada nel dimenticatoio è l’augurio di ogni insegnante, o almeno di quasi tutti. Questo preside di un Istituto di Milano sembra avere un’idea differente sui compiti, un’idea largamente condivisa sul web.

Vacanze e compiti, l’idea pazzesca di questo preside di Milano fa impazzire il web

Le vacanze sono appena iniziate, fatta eccezione per coloro che sono impegnati con gli esami di fine anno,il tanto atteso periodo di riposo e divertimento è stato ben accolto da tutti gli studenti d’Italia. Sulle loro teste aleggia un unico nemico, il famigerato libro delle vacanze che ricorda loro che esistono doveri e non solo piaceri. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Settimo Milanese, però, affronteranno questi tre mesi con uno spirito diverso. Il loro preside, Andrea Bortolotti, ha salutato gli alunni con una particolare circolare che riguarda proprio i compiti delle vacanze. Il preside ricorda loro di fare i compiti, il fatto inusuale e che non si tratta dei soliti compiti, bensì di compiti speciali.

Niente pagine intere di sercizi o letture, solo 7 punti da seguire scrupolosamente.

Una circolare molto originale che incita i ragazi ad amare la vita, uscire, scoprire il ed esperienze di vita lasciando il cellulare nel secchiello del ghiaccio.

Un elenco di compiti per le vacanze sui generis che dopo essere stato pubblicato su Facebook ha collezionato boom di like fin dalle prime ore.

Ecco i famosi 7 punti citati dal Preside Andrea Bortolotti

Riposatevi e divertitevi

coltivate amicizie

viaggiate

leggete, guardate film e ascoltate musica

tenete un diario, scrivete lettere e e-mail

pulite una spiaggia, un prato, un bosco, la vostra cameretta

lasciate il cellulare nel ghiaccio”

Si snocciolano in questi sette semplici punti i compiti per le vacanze, ed ancora il preside ricorda ai suoi alunni: “Questi compiti non saranno valutati. Saranno loro a valutare voi”.

