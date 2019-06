Nessuna preoccupazione per i fan della coppia di Uomini e Donne, Andrea e Arianna: i due si amano ancora, la crisi non c’è – VIDEO

La coppia formatasi nel programma “Uomini e Donne” , Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione pare abbiano messo a tacere quelle voci (preoccupate) che vedevano i due piccioncini in crisi d’amore. Tutto rientrato, la crisi non c’è e forse non è mai esistita.

I fan che seguono i due innamorati si erano preoccupati per il silenzio social, poco inusuale di Andrea e Arianna ma, a rasserenare i follower ci ha pensato lei, Arianna, con una dedica romantica per il suo Andrea. Tutto rientrato, l’amore c’è!

