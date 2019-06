Katia appena arrivata nel resort di Temptation Island dimostra subito di non avere scrupoli e si lascia andare con un tentatore, Giovanni, che sembra piacerle particolarmente.

Che non si sarebbe fatta scrupoli lo ha fatto capire subito, da quando si è voluta alzare per esaminare da vicino i tentatori.

Katia Fanelli è arrivata a Temptation Island senza toppi blocchi, pronta a vivere l’esperienza fino in fondo.

Così si getta subito tra le braccia di un tentatore e spiega quanto per lei la situazione sia limpida.

Temptation Island 2019, Katia: “non mi faccio scrupoli”

“Io se sono arrivata qua è perché mi manca qualcosa ok? E se qualcosa mi arriva da un altro ragazzo mi lascio andare, non è che penso “c’è il mio ragazzo che mi guarda”. Non mi faccio scrupoli”

Non poteva essere più chiara Katia Fanelli sbarcata a Temptation Island come un uragano “fotonico” (come tanto ama dire lei stessa) e decisa a vivere fino in fondo le sue tre settimane e le persone che l’accompagneranno.

Un tentatore tra tutti pare averla attratta, Giovanni, tanto che è lei a sbilanciarsi subito:

“Prima impressione è partita molto positiva… da parte tua?”

La ragazza non appare turbata da questo sentimento tanto che sottolinea, che qualora i sentimenti crescessero:

“Gli farei capire che questo sentimento non era così forte. Io sono qui per questo, mica se la può prendere”

La ragazza del resto nemmeno si sente inc colpa e sottolinea:

“Il problema non sono io: se non provo quel sentimento è lui che mi ha fatto mancare qualcosa”

“Non ha carattere non ha polso […] non mi fa sentire protetta”

Che Katia sia già andata oltre Vittorio? La ragazza sembra sentirsi più tentatrice che fidanzata.

