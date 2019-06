Temptation Island 2019, il primo falò: Katia “mi sento single”

Katia sempre più vicina a Giovanni e i primi falò portano rivelazioni più che significative: la ragazza già si sente single.

“Bell’addormentato nel bosco” così Katia sembra aver ribattezzato il suo fidanzato.

Lei vuole un uomo più di polso e sottolinea sempre più come Vittorio sia troppo accondiscendente, troppo malleabile e lei, nei fatti, si senta già single.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Temptation Island 2019, Katia: “se arriva un altro non mi faccio scrupoli”

Tutto emerge durante il primo falò quando sia Katia che Vittorio scoprono di avere die video che li attendono.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island 2019: Katia, Vittorio e il primo falò

“Sarei falsa a dire mi manca il mio ragazzo”

Queste le parole che Vittorio sente pronunciare alla sua fidanzata Katia, sempre più vicina al tentatore Giovanni.

Di lui sembra piacergli in primis il fisico mozzafiato che si svela quando il ragazzo la invita a vederlo impegnato nel suo sport preferito, il Kitesurf:

“Ma che fisico ha? Aspetta che levo gli occhiali. Asciuttissimo! Tosto… i pettorali… ha delle braccia enormi. Non è un addormentato … Poi se mi prende qui (indica la testa) è finita!”

E la ragazza si lascia andare alla triste verità:

“Io mi sento single non lo so che problemi ho”

Così la ragazza valuta anche l’eventuale fine della sua storia con Vittorio, senza ovviamente sensi di colpa:

“Non posso continuare una storia per renderlo infelice”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Katia Fanelli e Vittorio Collina, chi è la coppia di Temptation Island 2019

I due escono poi a cena insieme e quando Vittorio chiede a Katia se si sentirebbe in colpa a chiudere la sua storia la ragazza risponde:

“E’ meglio, anzi mi dovrebbe ringraziare una persona”

tanta libertà non torna però a Giovanni che sottolinea come Katia evidentemente non sia innamorata:

“Infatti perché il sentimento è calato? A me piacerebbe uno che mi controbatte”

Durante il suo falò Katia ha poi occasione di precisare ciò che sente e che cosa in Vittorio non la convince più:

“Litighiamo, magari ho torto ma lui non affronta la situazione”

“Io sono sicura dei suoi sentimenti però ho molti dubbi suoi miei e lui lo sa”

Katia oramai si sente lontana da Vittorio e sottolinea:

“Lui non i manca, io sto bene con le ragazze e i ragazzi e se dopo cinque giorni non ti manca inizi a farti delle domande”

Quando Filippo le fa poi vedere un video in cui Vittorio sottolinea gli atteggiamenti troppo libertini di lei, la ragazza commenta disarmata:

“Io davvero son legata a lui ma se ti devo dire “sento qualcosa qui” no”

Che tra i due sia già finita?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI