Temptation Island 2019: coppie, data d’inizio, villaggio, quanto dura e tentatori. Tutto quello che c’è da sapere sul programma di Filippo Bisciglia.

Temptation Island sta per tornare. Il programma dell’amore, giunto alla sesta edizione e condotto da Filippo Bisciglia, come ogni anno, torna in onda in prima serata con le emozioni di coppie che accettano di mettere alla prova il proprio amore. I protagonisti sono tutti fidanzati e senza figli che per motivi diversi, decidono di trascorrere alcune settimane separate nel villaggio dell’amore per superare le tentazioni che sono rappresentate da uomini e donne single. Quali saranno le coppie di Temptation Island 2019? Andiamo a scoprirlo insieme.

Temptation Island 2019: quando inizia e quanto dura

Le riprese di Temptation Island 2019 sono già cominciate. Ad annunciarlo è stato Filippo Bisciglia con un post su Instagram. “Ciao ragazzi è ufficiale, sono a Roma Fiumicino: destinazione Temptation Island. La mia destinazione preferita e spero sia anche la vostra, televisivamente parlando, ovviamente. A questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valige, far costruire due meravigliosi pinnetti e aspettare che i ragazzi sbarchino. Non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi, accendere un falò e iniziare a contare. Dieci, nove, otto, sette, sei. Cinque, quattro, tre, due, uno. Temptation Island sta tornando“, ha annunciato su Instagram.

Ma quando inizia Temptation Island 2019? Rispetto allo scorso anno, partirà con qualche settimana di anticipo. La prima puntata di Temptation Island, infatti, andrà in onda lunedì 17 giugno, in prima serata su canale 5. Probabilmente, le puntate saranno sei.

Temptation Island 2019: tutte le coppie

Quali sono le coppie che partecipano a Temptation Island 2019? A sveare i nomi dei protagonisti è il profilo Instagram ufficiale della trasmissione.

Katia e Vittorio formano la prima coppia di Temptation Island 2019. Dei due, lui dice di essere più innamorato di lei che, pur essendo fidanzata, è una ragazza che cerca suoi spazi e la sua libertà. “Ho scelto di partecipare a Temptation Island per misurare realmente quanto mi ama Katia. Quello che provo io credo sia un po’ di più di quello che prova lei per me” – dice Vittorio mentre Katia aggiunge – “Mi prendo tutte le libertà dall’inizio, perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi viene il resto”.

La seconda coppia è quella formata da Jessica e Andrea con ei che, non essendo più sicura della storia, ha deciso anche di disdire il matrimonio. “Dopo aver disdetto il matrimonio mi sono sorte delle domande, spiega Jessica.

Sabrina e Nicola formano la terza coppia della sesta edizione di Temptation Island. Lui abita a Saluzzo, lei a Cuneo e fra loro ci corrono ben 20 anni di differenza. “Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai nella mia vita avrei pensato di mettermi con un ragazzo tanto più giovane. Andando a Temptation Island vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione” – spiega Sabrina nel video di presentazione mentre Nicola aggiunge – “A me sono sempre piaciute le donne con qualche anno di più”.

Massimo e Iaria sono la quarta coppia. “Voglio vedere se Massimo è adatto a me per fare una famiglia, mi sembra troppo infantile su tanti punti di vista”, ha detto Ilaria. “Voglio vedere se Massimo è adatto a me per fare una famiglia, mi sembra troppo infantile su tanti punti di vista”, ha repicato Massimo.

La quinta coppia arriva dal trono over di Uomini e Donne ed è formata da Cristina Corvaia e David Scarantino. “Non sono sicura che lui sia l’uomo della mia vita. Perché ci sono tantissime discussioni anche futili, quindi ho questo forte dubbio” – ha dichiarato l’ex dama mentre David ha aggiunto – “Io sono innamorato, ho voglia di creare questa famiglia del Mulino Bianco. Se dovessi capire che non è la donna della mia vita meglio ladsciarci subito, che tra un anno, magari dopo aver fatto un figlio. Su questa cosa non ho assolutamente dubbi”.

La sesta ed ultima coppia è quella formata da Nunzia e Arcangelo, insieme da 13 anni. Lei, però, non sa ancora se Arcangelo sia davvero l’uomo della sua vita. “Dopo 13 anni il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatte passare tante. Spero questa esperienza possa mandare via tutti i dubbi che ho e iniziare così a desiderare una famiglia con lui”, ha dichiarato Nunzia mentre Arcangeo ha aggiunto – “Lei è la persona più importante della mia vita, ma non vuol dire che deve essere l’unica. La vita è una e deve anche essere vissuta” Conosciamo meglio Nunzia e Arcangelo… Riuscirà la coppia a sciogliere ogni dubbio sulla loro”. Temptation Island 2019: tentatori e tentatrici

Non si conoscono ancora, invece, i nomi dei tentatori e delle tentatrici anche se, tra i single, potrebbero esserci anche alcuni volti di Uomini e Donne. Tra i tentatori potrebbe esserci l’ex tronista di Uomini e Donne, Manuel Vallicella che, rispondendo ae domande dei followers, ha detto: “Un anno fa avevo il mio pensiero ma, dopo quello che mi è successo negli ultimi mesi, non saprei dirvi. Se mi venisse proposto di farlo probabilmente direi di sì. Tre settimane in Sardegna gratis chi non li farebbe?”.

Tra i tentatori ci sono la vincitrice del Grande Fratello 14, Federica Lepanto e l’ex corteggiatore di Giuila Cavaglià, Giulio Raselli a cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito Manuel Galiano.

Temptation Island 2019: il villaggio

Il villaggio che ospita le coppie, i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2019 è lo stesso delle precedenti edizioni ovvero Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Un posto meraviglioso in cui è possibile godere di un mare splendido, ma anche di tanta serenità e divertimento.

