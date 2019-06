Temptation Island 2019, atmosfera bollente tra Jessica e il tentatore Alessandro: baci, massaggi hot e il fidanzato Andrea reagisce così.

L’atmosfera si scalda subito a Temptation Island 2019. Jessica che ha annullato le nozze con il fidanzato Andrea, non ha perso tempo cominciando a flirtare con il tentatore Alessandro che considera ciò che ha sempre cercato. Nel villaggio delle fidanzate, Jessica si lascia andare e si lascia corteggiare dal single Alessandro con cui arrivano subito baci, anche se non sulle labbra e massaggi che diventano bollenti.

Temptation Island 2019, baci tra Jessica e il tentatore Alessandro: la reazione di Andrea

Per il fidanzato Andrea arriva subito il momento di guardare i filmati della fidanzata Jessica in compagnia del single Alessandro. Dopo essersi lasciato andare alle acrime nel vedere Jessica raccontare ogni dettaglio della oro storia dopo un solo giorno di permanenza nel villaggio, Andrea prende subito le distanze da Jessica ammettendo di essere “disgustato” da tutto.

“Mi merito anche io un po’ di felicità dopo quello che ho passato. Ringrazio Dio di esser venuto qua, vederla dire quelle cose mi fa capire che lei non ha capito niente di chi sono”, dice Andrea.

Di fronte alle immagini di Jessica e Alessandro in spiaggia dove sembrano frenati rispetto a quello che vorrebbero fare, Andrea dice: “Ha dimenticato totalmente i due anni e nove mesi insieme, tutto quello che ho fatto per lei. Sto conoscendo una persona che mi fa veramente schifo. Io ogni giorno penso a lei, mentre vedo come lei guarda lui. Con quegli occhi lei guardava me. Mi fa schifo. Sembra abbia resettato completamente la mia esistenza. Ho accettato di rinviare il matrimonio, mia mamma l’ha accolta come una figlia. Cosa dovrei fare?”.

Il fimato, poi, continua con Jessica e Alessandro che si baciano e per Andrea è la fine. “Io i miei 21 giorni voglio farli tutti, non ho alcuna intenzione di rivedere Andrea”, dice Jessica. “Oggi era il nostro giorno, dovevamo sposarci e quando lui le chiede se mi abbia pensato oggi, lei dice zero”, conclude Andrea.

