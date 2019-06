Temptation Island 2019, Andrea piange e chiede il confronto alla fidanzata, vicinissima al single Alessandro: Jessica lo massacra.

Andrea piange e si dispera nella prima puntata di Temptation Island 2019 dopo aver visto la fidanzata Jessica scambiarsi baci e massaggi con il tentatore Alessandro che sembra abbia già fatto breccia nel suo cuore. Stanco di vedere la donna che avrebbe dovuto sposare flirtare con il tentatore Alessandro, Andrea prende una clamorosa decisione.

Temptation Island 2019, Andrea chiede il confronto, ma Jessica non si presenta: “non voglio vederlo”

Jessica ammette di non essere presa mentalmente dal fidanzato Andrea con il quale si sarebbe dovuta sposare. Ad annullare il matrimonio è stata proprio lei e, nel villaggio di Temptation Island, si è avvicinata subito al single Alessandro. Ancora profondamente innamorato, nella speranza di ricucire il rapporto, Andrea ha chiesto il confronto immediato. Al suo primo falò, Jessica, di fronte alla mancanza di filmati del fidanzato Andrea, scoppia a piangere: “Mi dispiace perché lui starà malissimo. Ho dato tutta me stessa per questa relazione. io gli chiedevo solo di ascoltarmi, non lasciarmi sola. Ora io ho trovato una persona che ascolta quello che ho da dire e non mi guarda solo per quanto sono bella. Era solo questo ciò che gli chiedevo. Mi spiace perché ho investito tanto in questa relazione”.

Andrea chiede il falò di confronto, ma Jessica non si presenta. “Questa è l’ennesima dimostrazione, io sono qua per lei , dandole un altro segnale” – dice Andrea che, poi, mentre piange, decide di restare nel villaggio e continuare l’avventura – “Spero che lo capisca, che venga, che si renda conto che una persona che l’ama qua ce l’ha”.

Nel villaggio delle fidanzate, nel frattempo, Jessica si consola con il single Alessandro ammettendo di non voer andare via e di voler continuare l’avventura.

