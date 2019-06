Che cosa vedere questa sera in tv? Ecco il palinsesto televisivo con tutti i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporci oggi.

La settimana ha oramai avuto inizio e come premio per esser sopravvissuti al sempre temuto lunedì ti proponiamo un po’ di relax e sano divertimento.

Come? Grazie a una serie di film, reality e programmi di approfondimento che il piccolo schermo è pronto a proporvi.

Se già sognate una serata rilassante davanti la tv consultate con noi il palinsesto per la prima serata di oggi, un dettagliato elenco che svela con anticipo tutti i programmatiche i principali canali in chiaro hanno deciso di proporre in questo lunedì sera.

Scegliete ciò he più vi affascina e preparatevi a una serata da 10 e lode. Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 24 giugno

Rai Uno – The Meddler (Film)

Marnie Minervini, eterna ottimista rimasta da poco vedova, si trasferisce a Los Angeles. Il suo scopo è riavvicinarsi alla figlia ma anche dare una svolta alla propria vita: farsi nuovi amici, trovare nuovi traguardi da raggiungere e, perché no, riaprire magari il proprio cuore ad un nuovo amore.

Rai Due – Calcio – Europei U21 – Francia Vs Romania (Sport)

A Cesena torna protagonista il calcio dei più giovani. Le nazionali under 21 di Francia e Romania si incontrano per scoprire chi proseguirà verso l’ambita finale del torneo.

Rai Tre – Prima dell’alba – La Rampa (Docureality)

L’universo notturno in tutte le sue declinazioni è protagonista del programma condotto da Salvo Sottile, pronto a raccontare storie di disagio e disperazione, di solitudine o di aggregazione, ma anche storie dal sapore romantico, di chi, nel buio della notte, ha trovato la propria dimensione ideale o, semplicemente, una nuova speranza.