La regina di Ballando Con le Stelle, Milly Carlucci, ha una bellissima famiglia, ma non tutti lo sanno.

Milly Carlucci è sposata dal lontano 1985 con il costruttore Angelo Donati. Il loro è stato ed è tutt’ora un matrimonio felice, che oltre a proseguire da ben più di 30 anni, e a Vanity Fair la nota conduttrice ha scelto di rivelare qualche segreto su un matrimonio così tanto duraturo. Alcune settimane fa sui social ha parlato dei suoi figli

“Angelo ha uno spiccato senso dell’umorismo, ma resta un ingegnere: concreto e razionale. Io invece sono una sognatrice, romantica e distratta. In una sola parola? Sono una nuvoletta rosa” ha rivelato, divertita. “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti delle responsabilità che portano i figli e dell’imprevedibilità della vita”.

Dal loro matrimonio sono nati Angelica e Patrick, che hanno rispettivamente 32 e 27 anni che danno loro ogni giorno grandi soddisfazioni.

“Abbiamo da poco festeggiato l’ultimo traguardo del nostro secondogenito, Patrick, che si è laureato e non solo ha trovato subito lavoro ma ha conseguito un Master in strategia e innovazione in ambito finanziario ed economico, che emozione! Oramai sono entrambi grandi. Angelica lavora all’estero ed è un’imprenditrice. Lavorano tanto ma sanno cosa significa guadagnarsi uno stipendio”.

Milly Carlucci: carriera

Milly Carlucci all’età di 18 anni vince il concorso di bellezza Miss Teenager in seguito intraprende la carriera televisiva, il suo primo impiego è presso l’emittente televisiva GBR. Nel 1976 arriva per lei l’occasione di ottenere successo a livello nazionale grazie alla trasmissione L’Altra Domenica di Renzo Arbore, al quale si susseguono anno dopo anno numerosissime trasmissioni sia per la RAI che per le reti Fininvest. Milly ne ha condotto veramente tante le più famose sono Giochi senza frontiere, Risatissima, Luna Park, Scommetiamo che..? e Telethon. Con Baudo nel 1994 condusse il Festival di Sanremo e negli anni 1995, 1996, 1998, con Pavarotti, il Pavarotti & Friends.

Dal 2005, la Carlucciè al timone del programma di grande successo Ballando con le stelle che ad oggi è il più longevo varietà della Rai. Anche quest’anno ci sarà lei alla conduzione e contemporaneamente sta anche organizzando la nuova edizione di Ballando On The Road. La conduttrice ha avuto successo anche come cantante ed attrice, infatti ha inciso alcuni dischi ed album di musica leggera.

