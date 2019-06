Meteo martedì 25 giugno: arriva l’anticiclone africano

Nella giornata di martedì atteso un meteo stabile e soleggiato da nord a sud con temperature in netto rialzo. Il picco di caldo africano si avrà nel fine settimana.

Superato un fine settimana che ha visto l’Italia spaccata in due, con temporali e grandinate al nord e tanto sole al sud, da questo lunedì è cominciata la rimonta dell’anticiclone africano che farà schizzare in alto i termometri sulla Penisola e si estenderà verso la Spagna e la Francia. Come oggi anche martedì il clima sarà sereno un po’ ovunque.

Secondo le più recenti previsioni la terza ondata di caldo potente si avvertirà soprattutto nel prossimo weekend quando l’afa la farà da padrone al nord e sul versante tirrenico al centro. Per avere un’aria un attimo più respirabile dovremo attendere inizio luglio.

Le previsioni del 25 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Chi si trova al nord del Paese avrà a che fare con un clima nel complesso sereno con prevalenza di sole durante il giorno, non fosse per qualche addensamento a carattere locale sulle Alpi. Asciutto alla sera e alla notte con cieli sereni su tutte le zone.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali dello Stivale atteso un meteo asciutto con ampi spazi di sereno sul versante adriatico e su quello tirrenico. Nelle ore pomeridiane invece potrebbe arrivare qualche nuvoletta sull’Appenino. Sereno anche alla sera e di notte. Sulla Toscana l’anticiclone porterà con sé un tempo in prevalenza soleggiato e stabile per l’intera giornata. Stesso clima alla sera e alla notte.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto un meteo all’insegna del sole almeno durante la mattinata, al pomeriggio, invece, potrebbero arrivare dei temporali in particolare nell’entroterra della Campania e della Basilicata seppur in rapido dissoluzione. Alla sera e di notte schiarite ampie. Sulla Calabria atteso tempo asciutto in mattinata su tutte le zone con prevalenza di sole. Addensamenti a carattere locale potrebbero invece disturbare il pomeriggio sui rilievi interni. Qui non mancheranno acquazzoni o temporali. Schiarite diffuse alla sera e di notte

Le temperature saranno in globale salita non fosse per un leggero calo delle minime al sud.

