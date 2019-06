Scopri quali sono i segni zodiacali che tendono a non fidarsi mai di nessuno e quali invece si fidano anche troppo.

Le relazioni interpersonali sono quanto di più difficile ci sia al mondo. Per quanto sia bellissimo trovare persone a se affini e con le quali andare d’accordo, il rischio di andare incontro a delusioni specie quando ci si fida di persone mai incontrate prima, è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo, con il passare degli anni, sempre più persone finiscono con il chiudersi in se stesse, diventando diffidenti verso il prossimo. Se da un lato non fidarsi immediatamente può rappresentare una buona arma di difesa, dall’altro si corre il rischio di non riuscire più ad intrecciare rapporti importanti finendo con il rimanere soli.

Visto che anche il modo in cui si da fiducia o non la si da agli altri può dipendere dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto come reagiscono i segni zodiacali davanti ad un tradimento e come agiscono i segni dello zodiaco quando sono gelosi, scopriremo quali sono i segni zodiacali più diffidenti tra tutti e quali si fidano di chiunque. In questo modo sarà più facile capire se c’è qualcosa da correggere o se si sta procedendo nel modo corretto. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un quadro più preciso.

Oroscopo: Quali sono i segni zodiacali più diffidenti e quali non lo sono affatto

Ariete – Abbastanza diffidenti

I nati sotto il segno dell’Ariete tendono a non fidarsi mai del tutto di chi gli sta intorno, forse perché se serve sono i primi a mentire o a comportarsi in modo poco corretto. Al di là dei motivi, non amano affidarsi completamente agli altri e tendono ad aspettarsi sempre il peggio dalle persone, motivo per cui quando accade non si fanno grandi problemi. Nei rapporti con gli altri, quindi, per quanto siano socievoli e sempre pronti a fare nuove conoscenze, restano sempre sulle proprie, evitando di aprirsi del tutto e studiando le reazioni di chi hanno dinanzi in modo da cogliere eventuali atteggiamenti in grado di segnalargli particolari ai quali prestare attenzione.

Toro – Diffidenti, specie con chi non conoscono a fondo

I nativi del Toro sono persone che hanno molto a cuore il concetto stesso di fiducia. Per loro potersi fidare degli altri è molto importante ma, consapevoli che non tutti siano pronti a comportarsi in modo leali, tendono a dare la loro fiducia solo a persone che considerano intime. Si tratta in genere di parenti e amici davvero speciali. A tutti gli altri preferiscono dare il beneficio del dubbio, limitandosi ad un atteggiamento a volte un po’ distaccato quando a pelle percepiscono qualcosa che gli suona strano. Di loro si può quindi dire che sono sì diffidenti ma che hanno un canale preferenziale per le persone a cui tengono davvero.

Gemelli – Più tendenti a fidarsi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone amichevoli e molto socievoli. Per loro interagire con gli altri è qualcosa di speciale e questo li porta a fidarsi più o meno facilmente. A volte gli capita di fare affidamento sull’istinto ma non sempre si lasciano guidare in modo corretto andando più che altro dove li porta il cuore. Questo atteggiamento rischia di farli soffrire specie quando tendono ad affezionarsi. Per fortuna si accorgono piuttosto in fretta di essersi sbagliati e quando ciò avviene il loro atteggiamento cambia di colpo insieme al sentimento di amicizia. Questo fa si che restino sulle loro per un po’ anche se alla fine la voglia di tornare a dare fiducia è sempre dietro l’angolo. Menomale che hanno la scorza dura e che nonostante le delusioni siano sempre in grado di mantenere il loro innato e adorabile entusiasmo.

Cancro – Diffidenti

I nativi del Cancro per quanto all’apparenza siano persone così sensibili da arrivare a fidarsi di tutti, in realtà tendono ad essere diffidenti più di tanti altri segni dello zodiaco. Ciò dipende dalla paura di subire delusioni e di restare delusi. Purtroppo da questo punto di vista, leggerli è estremamente facile, visto che quando si fidano di qualcuno sono estremamente gentili, mostrandosi invece distaccati quando non provano un’immediata simpatia. Un modo di fare che può comunque metterli a rischio, consentendo a chi vuole fregarli di riuscire a raggirarli in qualche modo. Un maggior controllo delle loro emozioni sarebbe indubbiamente consigliabile.

Leone – Diffidenti al punto giusto

I nati sotto il segno del Leone amano l’idea di potersi fidare degli altri ma per via del loro senso pratico tendono a mantenere il loro desiderio come qualcosa su cui fantasticare, comportandosi in modo del tutto diverso quando hanno a che fare con gli altri. Se con gli amici tendono a dare sempre una chance, in ambito professionale, pur mostrandosi sempre gentili e accomodanti, sono piuttosto prudenti, affidandosi agli altri solo dopo aver ricevuto diverse prove da loro. Questo gli consente di non perdere mai la lucidità necessaria a rapportarsi con gli altri nel modo corretto, studiandoli quanto basta per anticiparne eventuali intenzioni negative.

Vergine – Molto diffidenti

I nativi della Vergine sono tra i più diffidenti dello zodiaco. In parte, la loro diffidenza dipende dalla negatività con la quale vedono le cose, dall’altra dall’estrema razionalità che applicano sempre ad ogni cosa e che nella vita di tutti i giorni li porta più naturalmente a non riporre la loro fiducia sulle persone che non conoscono. Al contrario, sperano sempre di poter fare affidamento su coloro che amano, sebbene non riescano a fare a meno di osservarli sempre con occhio critico, non tanto per smascherali ma per paura di scoprire che qualcosa non va. Restare delusi dai propri cari è infatti una delle cose che temono di più.

