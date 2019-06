Giulia de Lellis e Andrea Iannone hanno oramai ufficializzato il loro legame e si dedicano reciprocamente le loro Instagram Stories.

Dopo voci di corridoio e indizi qua e là sembra che la nuova coppia dell’estate sia finalmente definitivamente uscita allo scoperto.

Giulia de Lellis e Andrea Iannone sono oramai ufficialmente insieme e, come da tradizione 2.0, la definitiva conferma della relazione arriva via Instagram.

Dopo i primi scatti arrivano ora anche le prime stories che mostrano i due felici e affiatati durante un weekend di sole e relax.

Giulia de Lellis e Andrea Iannone insieme nelle Instagram Stories

Giulia de Lellis e Andrea Iannone si sono concessi qualche momento di sole, relax e amore durante lo scorso weekend.

Così, qualora qualcuno conservasse ancora dei dubbi sulla veridicità della nuova coppia, ecco comparire sul profilo Instagram di lei le prime stories in cui la influencer si mostra insieme al motociclista.

Giulia de Lellis prende il sole, gioca a calcio, a pallavolo, tutto insieme ad Andrea Iannone, dedicandogli anche una romantica canzone d’amore in spagnolo.

Alle Instagram stories della ragazza fanno poi eco quelle del motociclista, meno numerose ma comunque rivelatrici.

Andrea Iannone condivide infatti con i suoi fan un tuffo in piscina tra il romantico e lo scherzoso. Il ragazzo prende imbraccio Giulia e si tuffa con lei per un momento di refrigerio in coppia.

I due sembrano insomma veramente felici e, poiché nelle stories compaiono anche le nipotine di Giulia, sembra che la loro relazione sia galoppando veloce, tanto da esser giunta già al momento delle presentazioni familiari.

Sarà dunque solo un amore estivo o tra Giulia de Lellis e Andrea Iannone le cose andranno oltre la stagione del sol leone? Non resta che stare a vedere, sempre su Instagram naturalmente.

