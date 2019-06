Scopri come i vari segni zodiacali reagiscono a chi gli è infedele. La risposta delle stelle.

Il tradimento, si sa, è qualcosa che nessuno vorrebbe mai provare e che in un modo o nell’altro fa male a tutti, seppur con modalità e tempi diversi. Quando ci si trova ad amare qualcuno, quindi, è difficile prevedere come ci si comporterebbe in caso di comprovata infedeltà. Anche avendone un’idea chiara, infatti, tutto cambia in base ai sentimenti che si provano, al rapporto che si ha e a ciò che si è condiviso insieme. Ovviamente anche valori e personalità delle persone coinvolte possono fare la differenza e a tal proposito, le stelle possono avere una certa influenza sui vari segni zodiacali portandoli a reagire in un determinato modo o nell’altro. Oggi, quindi, dopo aver visto come i vari segni dello zodiaco reagiscono alla gelosia e quali sono i segni zodiacali senza scrupoli, cercheremo di scoprire come ogni segno reagisce dinanzi ad un tradimento. Visto che si tratta di reazioni spesso istintive e dettate dai sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente di ogni segno, in modo da avere un quadro più completo della situazione.

Oroscopo: Come reagiscono i segni zodiacali a chi gli è infedele.

Ariete – Con rabbia o leggerezza, in base al rapporto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone focose e questo modo di essere li porta ad avere reazioni anche estreme davanti ad un tradimento. Di sicuro, nel momento in cui scoprono la scappatella la loro prima reazione sarà di rabbia e questo perché non tollerano che gli sia stata preferita un’altra persona. Essendo persone fumine, tenderanno a scatenare la loro ira in poco tempo, calmandosi poco dopo. Il resto è tutto da vedere e dipende da vari fattori come il tipo di rapporto che si ha con l’altra persona e le dinamiche del tradimento. Essendo anche loro persone non sempre fedeli possono infatti arrivare a capire determinate situazioni ma non tollerarne altre. Per questo motivo se da un lato potrebbero perdonare, dall’altro rimarrà sempre una sorta di rabbia repressa che li porterà a delle vere e proprie sfuriate ogni qual volta sentiranno arrivare la gelosia.

Toro – Con estrema gelosia

I nativi del Toro sono estremamente possessivi e non sono programmati per accettare un tradimento. Il solo pensiero infatti li manda in tilt portandoli a diventare ancora più gelosi. Per loro l’amore è qualcosa di sacro e quando stanno con qualcuno pretendono non solo di potersi fidare ma di averne l’esclusiva sotto ogni punto di vista. Sebbene abbiano bisogno della propria libertà faticano a concederne a loro volta e le cose tendono a complicarsi in caso di sospetti sull’altra persona. Nel momento in cui scoprono un tradimento, quindi, la loro reazione sarà sicuramente aggressiva e non è escluso che scelgano di chiudere istantaneamente la storia. Anche piegandosi all’idea del perdono, infatti, finirebbero con il non lasciare più spazio al partner, vivendo nell’incubo perenne di subire un nuovo tradimento, facendosi sempre più diffidenti e portando la storia ad un punto morto. Per loro, insomma, il tradimento è qualcosa che nella maggior parte dei casi decreta la fine di ogni rapporto.

Gemelli – In base al momento

I nati sotto il segno dei Gemelli sono di base persone aperte e comunicative. Questo modo di fare li porta spesso a guardarsi intorno e se non sono davvero presi, possono essere i primi a cadere nella trappola dell’infedeltà. Quando si trovano a subire un tradimento, quindi, la loro reazione può essere estremamente variabile e dipendere da diversi fattori. Il principale è sicuramente quello legato a come si sentono al momento. Se sono di buon umore, la relazione è nata da poco e si sono trovati a loro volta coinvolti in qualche contatto ravvicinato con altre persone è molto probabile che lascino correre la cosa. Un po’ diverso è se si sentono particolarmente coinvolti e sono stati decisamente fedeli. In questo caso potrebbero reagire in modo un po’ infantile, recriminando quanto accaduto e mettendo il broncio per un certo periodo di tempo che sarà proporzionale al loro grado di sofferenza. Stabilire a priori le loro mosse è quindi difficile se non impossibile. Una cosa, però, è certa. Il tradimento non è qualcosa che dimenticano facilmente e una volta avvenuto, sia che scelgano di restare che di andar via, sarà un terzo incomodo che vivrà per sempre nella loro relazione.

Cancro – Con rabbia

I nativi del Cancro non sono persone inclini al perdono specie se scoprono di essere stati traditi. Per loro che amano essere tutto per il partner, apprendere dell’esistenza di un’altra persona è qualcosa di estremamente doloroso. La reazione più comune sarà quindi carica di rabbia, di urla, parole forti e probabilmente qualche lacrima. A ciò potrebbe seguire un atteggiamento punitivo nel quale la prima reazione è quella di chiudersi in se stessi, mettendo il broncio ed evitando di dedicare attenzioni al partner. Questo è anche il momento più delicato perché di solito coincide con una riflessione profonda volta a fargli decidere la mossa successiva. Per farsi perdonare occorreranno infatti spiegazioni e numerose attenzioni che dovranno restare al massimo per tutta la vita. Al primo cedimento, infatti, la paura di poter essere nuovamente traditi li investirebbe rendendoli decisamente intrattabili e creando non pochi problemi alla relazione. Se anche decidessero di restare, quindi, le cose cambierebbero notevolmente e non sempre in meglio.

Leone – Con incredulità

I nati sotto il segno del Leone sono talmente sicuri di se da non contemplare affatto la possibilità che il partner possa trovare di meglio. Quando scoprono un tradimento, quindi, la prima reazione è quella di non riuscire a credere e a metabolizzare la cosa. Quando finalmente ci riescono i sentimenti che provano sono diversi e contrastanti e, con molta probabilità, la prima cosa che faranno sarà quella di chiedere spiegazioni. Il resto dipende in parte dalla risposta del partner ma soprattutto dal tipo di rapporto che si ha, da quanto si è investito nella coppia e dalla possibilità di superare la cosa. Se si rendono conto di non farcela, infatti, consci di dover sempre pretendere il meglio dalla vita, abbandoneranno la nave senza dare spiegazioni. In alternativa cercheranno di fare dei tentativi senza però dare nulla per scontato. Di certo non saranno più gli stessi di prima e rivaluteranno la persona con cui stanno, osservandola in modo diverso. Non è detto che tutto ciò non possa portare ad un cambiamento anche nei sentimenti.

Vergine – Con disperazione

I nativi della Vergine non sono soliti accogliere le brutte notizie con il sorriso. Sempre pronti a vedere il lato negativo delle cose, vivranno il tradimento come qualcosa di insormontabile, disperandosi e chiedendo spiegazioni senza però curarsi di ascoltare l’eventuale risposta. Per loro si tratta di una bomba che esplode in casa distruggendo tutto ciò che c’era di prezioso ed è difficile che sappiano davvero metabolizzare la cosa. In caso di rapporti seri e nei quali hanno investito molto potrebbero optare per il perdono ma il loro sarà più che altro un mettere da parte quanto accaduto. Ad ogni minima cosa tireranno fuori il tradimento vivendolo ogni volta con la stessa intensità. Si tratta quindi di un futuro fatto di tensioni e di silenzi che con il tempo possono portare alla perdita della coppia. Un problema che da soli non riusciranno mai a fronteggiare e che se i più forti e decisi sono in grado di risolvere la cosa andandosene, gli altri resteranno condannandosi però ad una vita di rancori e rimpianti.

