Meteo lunedì 24 giugno: prepariamoci ad un caldo asfissiante

Nella giornata di lunedì attese condizioni climatiche stabili e serene su tutta la Penisola con temperature in continuo rialzo a causa dell’anticiclone africano durante la settimana.

Ora che siamo in estate, possiamo dire che il meteo che si sta affermando ultimamente sull’Italia è tipico della stagione. Superato il nucleo di aria instabile che ha scatenato piogge e grandinate in particolare al nord e al centro dello Stivale, il tempo tornerà ad essere stabile, con cieli limpidi e temperature in progressiva aumento.

Secondo le più recenti previsioni durante la settimana avremo la visita dell’anticiclone che porterà il termometro molto in alto non solo nel Bel Paese, ma su tutta la zona centrale dell’Europa. Il caldo e l’afa la faranno da padrone raggiungendo il picco maggiore il prossimo weekend.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 24 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord della Penisola avranno a che fare in mattinata con della nuvolosità sparsa alternata a schiarite anche ampie un po’ ovunque. Nelle ore pomeridiane invece potrebbero verificarsi delle piogge a carattere isolato sulle Alpi. Altrove attesi cieli sereni o poco nuvolosi. Altrove i fenomeni saranno in attenuazione con tempo asciutto e spazi di sereno ampi su tutti i settori, sebbene non mancheranno delle nuvole.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali al mattino prevalenza di sole e condizioni di complessiva stabilità non fosse per delle nuvole innocue sulla Toscana, l’Umbria e le Marche. Nelle ore pomeridiane di nuovo tempo secco e sereno sia sulle coste, sia sulle aree interne con solo degli addensamenti sugli Appennini. Alla sera ancora condizioni di clima stabile con spazi di sereno ampi e delle nuvolette specialmente sui rilievi.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevista stabilità in mattinata e sole un po’ ovunque, non fosse per qualche addensamento diffuso pur senza fenomeni. Nelle ore pomeridiane condizioni di complessiva stabilità con prevalenza di sole tranne che sui settori interni peninsulari dove sono attese piogge a carattere locale.Alla sera stabilità sia sulle coste, sia sulle aree interne con cieli limpidi o poco nuvolosi.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stazionarie o in salita al centro-nord, in leggera discesa al sud.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI