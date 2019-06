Gli astri rivelano qual’è la lezione che ogni segno zodiacale imparerà nel 2019.

L’umano è un essere culturale e colto, nel corso della vita raccoglie un insieme di dati e informazioni grazie alle sue esperienze, ognuna delle quali offre una lezione per l’apprendimento e il miglioramento continuo. Queste esperienze, negative o positive, avranno sempre un impatto minimo sul suo viaggio sulla terra.

A volte ci rassegnamo a certe condizioni estreme che ci catapultano in uno stato mentale disfattista. Ma non dobbiamo mai dimenticare che tutto ciò che ci accade durante la nostra vita ci porta solo sul sentiero il cui risultato finale è la versione finale del nostro essere e la migliore espressione possibile di chi siamo.

Ecco cosa imparerà ogni segno zodiacale nel 2019

Ariete

Se la vita ti ha attaccato senza pietà ultimamente, scuotendo i tuoi principi e le tue convinzioni più profonde, recupererai la tua fiducia in te stesso. Anche se la situazione sembra impigliarsi, non arrenderti, c’è sempre un arcobaleno dopo la tempesta.

Toro

Non si può sfuggire alle paure per sempre. Quest’anno sarà una grande sfida per te. Questo confronto avrà un effetto liberatorio su di te e permetterà l’emergere di nuove opportunità sulla tua strada.

Gemelli

Sei un estroverso per natura, ma ultimamente tendi a reprimere le tue emozioni. In tal modo, non è possibile gestirle in modo appropriato. È il momento giusto di cambiare il tuo atteggiamento.

Cancro

Tendi a proiettarti nel futuro mentre continui una malsana retrospettiva dei tuoi momenti passati. Ti dimentichi di vivere nel momento, creando un alto livello di stress quando hai così tanto da imparare da ciò che stai attualmente vivendo.

Leone

È davvero difficile allontanarsi dal passato e dalle conseguenze emotive che ha incorporato in te. Quindi rimugini su quei pensieri negativi che minacciano la tua salute mentale. C’è una ragione per cui vengono utilizzate le esperienze passate, è proprio per riconoscere le lezioni che devono essere apprese e avanzate.

Vergine

Essere meticolosi è una buona cosa, tranne quando si trasforma in un disturbo ossessivo nei minimi dettagli che compongono la tua vita quotidiana.

Bilancia

La vita è in ogni modo come un viaggio in treno. I passeggeri salgono in carrozza mentre altri scendono a aspettano di raggiungere la stazione successiva. Ci concentriamo su alcune persone che rendono il nostro viaggio più sereno. Ma a volte devi imparare a lasciar loro continuare il viaggio da soli e continuare a vivere imparando a conoscere i prossimi passeggeri che si sistemeranno al tuo fianco.

Scorpione

È difficile aprire le porte del nostro giardino segreto ai potenziali visitatori. Abbiamo paura di vederli calpestare le rose che sono state piantate, annaffiate e coltivate con così tanta cura. Ma è importante lasciare entrare le persone giuste, ti aiuterà ad andare avanti.

Sagittario

Sei così volubile e non puoi attenerti a un piano o a un singolo luogo. Hai continuamente bisogno di cambiare. Quest’anno sarà l’occasione per te per cogliere l’importanza di piantare un seme in un posto, osservarne l’evoluzione e infine apprendere il concetto di continuità.

Capricorno

Pensi di vivere in un mondo utopico in cui il bene trionfa sempre sul male. Il 2019 porterà una dose di realismo alla tua visione della vita. Non sarai in grado di continuare a nasconderti sotto il tuo guscio quando tutto è brutto. Impara a disegnare quante più lezioni possibili dagli eventi negativi che potrebbero capitare.

Acquario

Devi essere più in sintonia con te stesso. Impara a mostrare più integrità. Non puoi continuare ad evitare questo monologo interiore di cui hai tanto bisogno. È inutile scappare dalle proprie emozioni, sono il segreto di una grande ricchezza della quale ti priverai per paura di perdere il controllo su ciò che sei veramente.

Pesci

Non sei mai stato in grado di valutare il tuo vero potenziale dal momento che stai sperimentando continuamente blocchi emotivi e cognitivi. Sei perfettamente in grado di realizzare i tuoi sogni e tutte le cose che vuoi, hai solo bisogno di credere nelle tue risorse interne e usarle saggiamente.

