Scegli uno sei seguenti simboli, basati sulle sensazioni che ti suscita a primo impatto e scopri cosa rivela sulla tua personalità questa tua preferenza.

Pensavi di sapere tutto della tua personalità? impossibile. La personalità di un individuo è una cosa molto complessa ed estremamente difficile da rilevare. Diversi tratti della personalità sono a noi sconosciuti, la spiegazione è molto semplice, la personalità dipende principalmente dal proprio subconscio. Per saperne di più, scopri i 6 simboli che rivelano il tuo “io” profondo.

Scegli uno dei simboli e scopri cosa rivela del tuo io profondo

Lo sapevi che la maggior parte delle tue azioni quotidiane sono influenzate dal tuo subconscio? Sì, il subconscio, una parte della vostra personalità nascosta “sotto coscienza” e si manifesta attraverso azioni e gesti che vengono presi ogni giorno! Questo concetto ancora oscuro che è alla fonte delle nostre emozioni e lascia molti di noi perplessi per il suo funzionamento.

Questo test basato sulla scelta tra 6 simboli si propone di scoprire le esigenze del vostro subconscio. A seconda di quale simbolo sceglierai, scoprirai alcuni tratti della tua personalità che potresti ancora non conoscere.

1. L’occhio di Horus

Nella mitologia egizia, Horus rappresenta il dio falco. È anche soprannominato Eye oudjat, che significa completo. Dopo la morte di Osiride, padre di Horus, quest’ultimo è stato costretto ad andare in guerra contro lo zio per riprendersi quello che era suo di diritto, vale a dire il regno dell’antico Egitto. Dopo una dura battaglia, Horus finalmente raggiunse la vittoria, però, lasciando uno sguardo “l’occhio wedjat”. È diventato un simbolo di integrità, della vittoria del bene contro il male e della protezione divina.

Se si prefersce questo simbolo, è necessario mettere ordine nella propria vita, eliminare le persone cattive ed ogni forma di negatività e di cercare il supporto delle persone affidabili che si amano.

2. Labirinto

Nella mitologia greca, il labirinto è stato costruito da Dedalo per confinare il Minotauro, un mitico mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro. Il labirinto rappresenta la complessità dell’uomo e il suo posto nel mondo.

Se si sceglie il labirinto, è necessario riconnettersi alle proprie emozioni, per capire il proprio ruolo in questo universo. Si tratta di un lavoro introspettivo sulla propria natura interiore che dovete realizzare per affermare chi siete veramente e determinare il vostro posto sulla Terra.

3. Tridente

Nella mitologia greca, il tridente ha uno scettro a tre teste che apparteneva a Poseidone, dio dei mari e degli oceani. Quest’ultimo l’ha usato per agitare o calmare il mare e per distruggere gli ostacoli sul suo cammino. Il Tridente rappresenta quindi il dominio divino e la forza ultima.

Se si preferisce questo simbolo, si dispone di un certo numero di paure e incertezze nella vita. Bisogna fidarsi di più, correre dei rischi e affrontare le proprie paure per raggiungere i propri obiettivi in ​​tutti i settori della vita.

4. Triskelion

Simbolo celtico, in greco triskeles significa “a tre gambe”. Il numero tre si riferisce al concetto di corpo, mente e anima.

Ser preferisci questo simbolo devi connetterti a questi tre elementi di te stesso. Hai bisogno di elevare il tuo livello di spiritualità per fiorire pienamente. Devi usare molte risorse spirituali e fisiche per scoprire la tua profonda energia e trovare la tua vera forza interiore.

5. Ouroboros

Nella mitologia greca, Ouroboros rappresenta un serpente o drago che mangia la propria coda. Questo simbolo rappresenta il Karma, le azioni compiute in passato che avranno un impatto sulla tua vita futura.

Se si seleziona questo simbolo, è necessario fare una ricerca su ciò che avete realizzato nel bene o nel male in passato, che potrebbero influenzare il vostro presente. Devi porti le domande giuste, essere sincero con te stesso e riconoscere i tuoi errori. Devi capire che ciascuna delle tue decisioni avrà un impatto positivo o negativo sulla tua vita.

6. Lo scarabeo

Nella mitologia greca, il coléoptèreScarabaeusest viene associato con il sole e la terra. Lo scarafaggio rappresenta Osiride che passa dalla vita alla morte.

Se si preferisce questo simbolo, è necessario essere consapevoli dell’importanza della propria esistenza, l’importanza della crisi alla vita piena, di vivere il momento presente come un dono che l’universo offre. Essere grati ogni giorno per le risorse disponibili, le persone intorno a voi in questo momento, la salute che hai e tutte le cose che tu pensi che sono eterne ma che non lo sono.

