Meteo domenica 23 giugno: fine weekend con sole e caldo

Nella giornata di domenica previste condizioni climatiche di nuovo stabili e serene da nord a sud in attesa di una settimana parecchio calda.

Continua ad evolversi il meteo sulla Penisola a causa dell’ingresso di un nucleo perturbativo. Se questo sabato la pioggia si è fatta vedere in alcune zone del nord e del centro non risparmiando neppure grandinate e forti venti, domani la situazione sarà miglior ovunque e come al sud il sole splenderà sull’intero Stivale portando con sé temperature rilevanti.

Secondo le più recenti previsioni la prossima settimana sarà caratterizzata dal caldo africano. L’anticiclone proveniente da quelle aree farà schizzare in alto il termometro in tutta l’Europa centrale fino a toccare punte da 40 °C.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 23 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con una mattinata nel complesso stabile ovunque con cieli tersi o poco nuvolosi nelle zone orientali. Nelle ore pomeridiane acquazzoni a carattere locale e temporali si abbatteranno sulle Alpi orientali e l’Appennino settentrionale. Altrove sono attesi spazi di sereno anche ampi. Alla sera invece le piogge saranno in attenuazione su tutti i settori con nuvole qua e là alternate a schiarite ampie.

Il cielo al centro

Chi si trova nelle regioni centrali potrà godere di un clima stabile in mattinata anche se non mancheranno delle nuvole medio-alte di passaggio. Non dovrebbero tuttavia verificarsi particolari fenomeni. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di prevalente stabilità sia sulle coste, sia nell’entroterra con prevalenza di sole non fosse per dei temporali a carattere locale sulle zone appenniniche. Alla sera ancora un meteo asciutto in tutte le aree con schiarite ampie e solamente qualche nuvola innocua sulle Marche e l’Abruzzo.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole nuvole irregolari al mattino di passaggio su tutti i settori pur con clima asciutto. Delle piogge a carattere locale sono attese sulla Calabria. Al pomeriggio stabilità ovunque con cieli limpidi o poco nuvolosi. No sono previsti fenomeni. Alla sera ombrelli aperti in Molise e in Puglia. Stabilità altrove con cieli sereni o poche nubi.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stazionarie o in leggera diminuzione al centro-sud.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI