Scopriamo tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: il Cancro.

Scheda del Cancro

Periodo: Dal 21 Giugno al 22 Luglio

Pianeta dominante: Luna

Colore del segno: Bianco

Pietra porta fortuna: Perla

Giorno fortunato: Lunedì

Fiore indicato: Ortensia

Tutto sul segno del Cancro

Il segno in generale

Il Cancro è il quarto segno dello zodiaco. Le native di questo segno sono persone gentili ma anche estremamente permalose. Bisognose di protezione, tendono a mostrarsi più dolci e sensibili di quanto sono per attirare l’attenzione altrui e ricevere ciò di cui hanno bisogno. Estremamente femminili, sanno come conquistare chi gli interessa e come arma tendono ad usare sguardi importanti ed una certa dose di dolcezza e rigidità che sanno sempre come dosare.

Il loro bisogno di protezione si esprime in un certo amore per il comfort e per l’ambiente domestico che cercheranno sempre di rendere impeccabile visto che è l’unico posto dove riescono a sentirsi veramente al sicuro. Sempre per questo motivo, tendono a non accettare tutti nel loro microcosmo e volte possono risultare estremamente selettive. Quando scelgono di farlo, però, le attenzioni che danno sono imparagonabili a quelle offerte da qualsiasi altro segno. Purtroppo basta poco per attirarsi le loro antipatie e quando ciò accade è davvero difficile tornare nelle loro grazie, in parte perché difficilmente esprimono il problema e subito dopo perché fanno una gran fatica ad ammettere i loro errori. Litigare con loro significa dare il via ad una guerra senza fine e della quale non si sarà mai del tutto vincitori. A causa del loro essere permalose, infatti, non la daranno mai vinta, neppure davanti ad una sconfitta più che evidente.

Studio e lavoro

Tendenzialmente pigre, le native del segno non amano impegnarsi molto né nello studio né tantomeno sul lavoro. Se hanno degli obblighi da portare avanti lo fanno ma dando sempre ciò che basta per andare avanti e tutto senza impegno o, soprattutto, passione. Per loro la vita è ciò che gli dona piacere e non sanno proprio rapportarsi al lavoro in tal senso a meno di non trovare in esso una passione pulsante che le spinga a dare di più per la semplice soddisfazione personale. Qualcosa che accade davvero di rado perché quando gli obblighi o le scadenze si mettono in mezzo tendono a perdere gran parte della motivazione. Ciò nonostante, quando si mettono d’impegno, riescono a risultare persino efficienti, specie quando trovano qualcuno in grado di aiutarle. Se c’è una cosa con cui non si fanno grossi problemi, infatti, questa è proprio quella di chiedere aiuto. Un modo di fare che gli riesce così bene da arrivare addirittura a pretenderlo e a legarsi al dito qualsiasi rifiuto in tal senso.

Relazioni

In amore, le native del Cancro sono di grandi pretese. Per loro sentirsi protette è forse l’aspetto più importante e immediatamente seguito dal bisogno di attenzioni che dovranno essere costanti nel tempo. Il partner dovrà amarle con tutto se stesso e dimostrare di avere occhi solo per lei. Quando amano, però, c’è da dire che anche loro danno molto, sanno essere pazienti e riempire di attenzioni chi sta con loro. Si tratta quindi di un rapporto che si potrebbe definire paritario, non fosse per i capricci che spesso e volentieri mettono in atto, un po’ per mettere alla prova i sentimenti del partner ed un po’ per il semplice gusto di sentirsi viziate e coccolate.

Anche nelle amicizie mantengono un po’ lo stesso modus operandi, dimostrandosi presenti ma al contempo esigenti. Di norma preferiscono avere pochi amici fidati piuttosto che tanti conoscenti e per via della gelosia che spesso si impadronisce di loro, pretendono rapporti esclusivi nei quali l’ingresso di altre persone è difficilmente accettato a meno di non restare sempre loro al centro dell’attenzione, ottenendo così due amiche che considerano lei come la più importante. Ovviamente il loro bisogno di amore e di protezione si esprime al meglio con i familiari con i quali instaurano spesso dei rapporti morbosi, pretendendone tutta l’attenzione ma dandogli al contempo un’importanza tale da farli sentire davvero apprezzati.

