Temptation Island 2019, tentatori e tentatrici: ecco chi sono, video

Temptation Island 2019, tentatori e tentatrici: ecco chi sono tutti i single pronti a mettere alla prova le coppie del programma, video.

E’ tutto pronto per la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island che riaprirà ufficialmente i battenti lunedì 24 giugno, in prima serata su canale 5. Al timone dello show ci sarà, come sempre, Filippo Bisciglia pronto a raccontare le emozioni delle sei coppie che, non essendo sposate e non avendo figi, hanno deciso di mettersi alla prova trascorrendo un periodo separate alle prese con tentatori e tentatrici. Le coppie protagoniste sono Vittorio e Katia, Andrea e Jessica, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, David e Cristina, Arcangelo e Nunzia ma chi sono i tentatori e le tentatrici? Tra i single spuntano la vincitrice del Grande Fratello 14, Federica Lepanto e gi ex corteggiatori di Uomini e Donne Giulio Raselli, Rodolfo Salemi e Alessandro Cannataro.

