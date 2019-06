Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti.

Sei pronta per la serata che inaugura il tanto atteso weekend? Se vuoi trascorrerla in relax un po’ di sana tv potrebbe fare al caso tuo.

Tutto starà nel trovare il programma su misura per te, che possa rispecchiare i tuoi gusti e garantirti una serata da 10 e lode. CheDonna.it è pronta ad affiancarti in questa caccia.

E’ infatti tempo, come ogni giorno, del palinsesto televisivo della prima serata di oggi.

Consulta con noi un dettagliato elenco di quanto i principali canali in chiaro del piccolo schermo vorranno proporvi. Non resta poche fare la tua scelta!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 21 giugno

Rai Uno – Seat Music Awards Again 2019 (Evento)

I Music Awards, come ogni anno, premiano le stelle del panorama musicale italiano per i loro successi discografici. Per il terzo anno saranno consegnati anche i “Premi Live”. Sul palco dell’Arena di Verona vedremo dunque salire più di 50 artisti italiani e internazionali che si esibiranno con le loro più famose hit, alternandosi inoltre a personaggi della televisione e dello spettacolo.

Rai Due – Calcio – Europei U21 – Francia Vs Croazia (Sport)

Serravalle è teatro dell’incontro tra Francia e Croazia, nuovo capitolo degli Europei Under 21 in scena in queste settimane proprio

Rai Tre – La Grande Storia (Documentario)

Immagini esclusive, voci dei protagonisti e interventi dai luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo saranno il materiale attraverso cui verranno narrati i grandi eventi del passato.