Marco Carta dimentica i guai con la giustizia e si gode un grandissimo risultato. Il suo nuovo album, Bagagli Leggeri, è in testa a quelli più scaricati sulle piattaforme web

Non sono state settimane facili per Marca Carta. Doveva essere solo impegnato a lanciare il suo nuovo album, Bagagli Leggeri, e la sua nuova autobiografia Libero di amare. Ma si è ritrovato al centro del clamoroso caso di furto a La Rinascente.

Ora però si è preso una prima rivincita, perché il suo nuovo disco è primo nella classifica degli album su iTunes, e aspetta con impazienza la prima udienza in tribunale a Milano prevista a settembre.

Marco Carta felice per le vendite, ora aspetta il processo

Marco Carta è sempre al centro dell’attenzione nelle ultime settimane, ma questa volta per lui e i suoi fans le notizie sono solo positive. Il nuovo album dell’ex vincitore di Amici, è già un grandissimo successo e il primo a voler condividere questa gioia con i suoi follower è stato proprio lui su Instagram.

Nelle ultime ore infatti Marco ha postato un messaggio si instagram per comunicare la novità e ringraziare chi ha reso possibile questo risultato: “La mia voce roca non ha mai smesso neanche solo un momento di credere – ha scritto – ma sono caduto e voi mi avete rimesso in piedi dicendo che sarei dovuto essere più forte di prima, sorridevo anche quando stavo male. In queste prime ore della giornata mi ritrovo alla N’1 di iTunes ed è sempre tutto in aspettato. Grazie per aver guardato al di là”.

Il riferimento alla storia, ancora tutta da chiarire, del presunto furto del quale sarebbe stato protagonista nei giorni scorsi a La Rinascente di Milano. Il giudice che doveva confermare o meno il suo arresto ha deciso di lasciarlo libero, in attesa del processo, ma proprio oggi è arrivata la notizia che la Procura di Milano avrebbe deciso di presentare ricorso contro la mancata convalida da parte del giudice dell’arresto di Marco Carta.

Un’attesa che l’ex vincitore di Sanremo vive adesso in maniera più serena perché ha sentito vicino a sé l’affetto dei fan oltre che il conforto del suo compagno, Sirio, al quale è legato da circa quattro anni. Come ha raccontato a ‘FQMagazine’ aveva anche preso in considerazione l’idea di far slittare

la promozione del disco e del libro e invece ha tenuto duro, per rispetto dei suoi fans.

Anzi, ha aspettato di mandare in stampa la sua autobiografia aggiungendo all’ultimo un capitolo su quello che era successo a Milano. Ovviamente non è entrato nei dettagli, di quelli si parlerà in tribunale, ma ha parlato di quello che la vicenda gli ha provocato a livello emotivo.

