Oroscopo: scopri quale potrebbe essere un capo d’abbigliamento estivo particolarmente adatto a te.

L’estate è ormai arrivata portando con se un caldo forse più forte di quanto ci si potesse aspettare. Passati dai maglioni alle maniche corte nel giro di pochissimo, ci si è quindi ritrovati a dover fare il cambio stagione, acquistare qualcosa di nuovo e decidere cosa tenere di vecchio. Il tutto così rapidamente da poterci quasi perdere la testa. Quello che probabilmente è sfuggito a molte per via della fretta è stata la scelta di un capo d’abbigliamento in grado di far sentire più belle e allegre, qualcosa da indossare nei momenti speciali o quando si ha proprio bisogno di tirarsi su in qualche modo. Ognuna di noi ha uno o più capi d’abbigliamento che rispondono a questa funzione e visto che per ogni donna sentirsi al top è davvero importante, oggi dopo aver visto come gestiamo la gelosia in base al nostro segno zodiacale e se e quanto siamo persone scrupolose, scopriremo con l’aiuto delle stelle quale potrebbe essere un capo d’abbigliamento estivo particolarmente adatto a noi in questa stagione. Pronte a rinnovare il guardaroba?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questo è il modo in cui i vari segni dello zodiaco reagiscono ad un amore non corrisposto

Scopri il tuo capo d’abbigliamento estivo speciale

Ariete – La mini gonna

Sempre sicura di te e desiderosa di farti notare saresti praticamente perfetta con una gonna in grado di metterti in mostra. Ancor meglio se riesci ad abbinarla alle scarpe giuste e ad un top che ti faccia sentire particolarmente bella. Indossare qualcosa che ti piaccia e che esalti la tua figura è da sempre qualcosa a cui dai molta importanza e che reputi importante e a ragione. Perché solo quando ti senti pienamente te stessa riesci a dare il meglio di te, risultando solare ed in grado di calamitare l’attenzione degli altri.

Toro – Con l’abitino un po’ vintage

Se ti va di stupire e di sentirti a tuo modo speciale, un abitino stile vintage potrebbe essere la scelta giusta per vederti diversa dal solito ed apprezzare in modo particolare l’immagine che ti restituisce lo specchio. Dalla scelta dei colori, al taglio dell’abito, alla comodità, questo genere di abbigliamento sembra il più adatto a te ed è in grado di esaltarti al massimo, non solo fisicamente ma anche per come sei abituata a porti con gli altri. Il tutto sarà ancor più perfetto optando per dei colori naturali come il marrone o il verde ma vanno bene anche il rosa o il panna. Ciò che conta è scegliere tonalità non troppo accese che accompagnino la tua figura facendo però in modo che a risplendere sia solo tu.

Gemelli – La gonna pantalone

Che sia lunga o corta, la gonna pantalone è perfetta per una come te perché si sposa con il tuo stile e con la necessità di sentirti sempre diversa. In questo modo saprai di poter vivere come preferisci ciò che hai indosso e tutto in base a come ti senti al momento. Abbinandola ad una maglia sportiva o ad un top più femminile potrai infatti fare la differenza, corredando il tutto con accessori in linea a come ti senti. Quanto ai colori, puntare sul bianco o sul nero per poi scegliere il resto in tonalità che richiamino il sole può essere una scelta forse azzardata ma sicuramente perfetta per te.

Se vuoi restare sempre aggiornata sul tuo segno zodiacale o, più in generale, sull’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – La camicia di lino

Il capo d’abbigliamento giusto per te? Una camicia bianca di lino. La scelta del colore, in questo caso, è molto importante perché si sposa benissimo con qualsiasi altra cosa. Potrai abbinarla ad una gonna lunga o ad un paio di jeans apparendo sempre chic e interessante da guardare. Inoltre darai sempre un’immagine curata di te e tutto senza dover rinunciare alla comodità alla quale tieni tanto e che fa parte del tuo modo di essere. Femminile si, insomma, ma in un modo personale e assolutamente rivisitato, perfetto per mostrare una parte di te originale e in grado di catturare l’attenzione senza mai esagerare ma semplicemente essendoci.

Leone – Il tailleur

Per te che ami mostrarti sempre come una donna in carriera e sempre sul pezzo, un tailleur da abbinare ad un tacco alto sembra essere la scelta più adatta anche se in piena estate. Un alternativa più fresca e informale può essere data da una gonna che arrivi sotto il ginocchio e che sia molto attillata e abbinata ad una camicia di seta con dei disegni importanti che risaltino i tuoi colori naturali. Un modo come un altro per dire al mondo che sei sempre attiva e pronta a dare il meglio di te.

Vergine – Un pantalone palazzo

Se vuoi distinguerti dagli altri e sentirti comoda e sempre pronta ad andare ovunque ti porti il cuore, il pantalone palazzo può rivelarsi la scelta giusta. Color corda e da abbinare a qualcosa di bianco ti aiuterà a sentirti sempre a tuo agio e a non far sembrare che hai preso il primo capo offerto dal tuo armadio. Se abbinato alle scarpe giuste potrà inoltre essere indossato sia di giorno che di sera, dandoti un aspetto brioso ed esaltando il tuo lato pratico che è parte integrante del tuo modo di essere nonché un aspetto che ti piace far notare e che riesce a farti sentire più sicura di te.

Clicca su successivo