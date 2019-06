Molte star di Hollywood hanno sperimentato con successo la dieta del supermetabolismo che funziona con schemi rigidi ma promette risultati sicuri.

Perdere quasi dieci chili in un mese senza forzature o metodi dannosi per la salute? Si può, o almeno è quello che promette la dieta del supermetabolismo che sta spopolando negli ultimi anni in America, è seguita da star come Beyoncé, Reese Whiterspoon e Jennifer Lopez e anche per questo è arrivata con successo anche in Europa.,

A differenza di altri regimi alimentari, poi, a studiarla è stata la dottoressa Haylie Pomroy, che è una nutrizionista e quindi ci dobbiamo fidare. Ma mantiene davvero quello che promette? Scopriamolo insieme.

Dieta del supermetabolismo, tre blocchi di alimenti da seguire

Partiamo da una considerazione che non è così banale. Non possiamo pensare di essere come loro che hanno interi staff di preparatori, medici e specialisti che le seguono. Però possiamo provare a seguire la dieta del metabolismo se pensiamo che sia adatta al nostro fisico.

Le basi di partenza sono decisamente invitanti. Si tratta infatti di smaltire fino a 9 chili in quattro settimane seguendo un vero e proprio regime alimentare, quello messo nero su bianco da Haylie Pomroy. Qui ci sono tabelle precise, cibi da inserire e anche quelli da evitare seguendo uno schema che cambia di settimana in settimana e porta al risultato finale.

Il segreto di questa dieta, secondo la sua ideatrice, è che alcuni alimenti sono in grado di accelerare il metabolismo e quindi consentono di bruciare anche molte calorie portando quindi ad una perdita di peso.

Tra le regole fondamentali previste dalla dieta del supermetabolismo c’è quella di rispettare lo schema di cinque pasti al giorno, evitando anche lieviti e farine di grano, tutti i latticini, gli alimenti a base di soia e mais, gli zuccheri (compresi gli alcolici), la caffeina e la teina.

E poi c’è la tabella di marcia da seguire fedelmente. Viene divisa in tre fasi che coprono tutta la settimana. Nei primi due giorni è necessario mangiare tanta verdura: tutte quelle a foglia verde, oltre a zucchine, broccoli, pomodori, peperoni, melanzane, legumi. E poi carni bianche, pesci magri (sogliola, nasello e merluzzo), frutta ad alto contenuto glicemico, cereali integrali come farina d’avena, riso integrale e farro.

Nella seconda fase, che comprende mercoledì e giovedì, spazio ancora a proteine e verdure.

Quindi ancora carni bianche e pesce accompagnati da cetrioli e broccoli, cavoli e spinaci, salumi non grassi (come il prosciutto cotto), frutta a basso contenuto zuccherino. Vietati invece latticini, legumi, cereali e frutta zuccherata.

La terza e ultima fase va dal venerdì alla domenica. Serve per accelerare il metabolismo e per questo tornano in scena i grassi, al post dei carboidrati e delle proteine. Bene tutte le verdure verdi, oltre a legumi, broccoli e zucchine, peperoni, funghi e melanzane, carni bianche, tutti i pesci, salumi magri ma anche orzo, riso e avena, molta frutta fresca, olio d’oliva, burro d’arachidi e semi di girasole.

Tutto questo deve essere accompagnato anche da una buona dose di attività fisica. Ripetetelo per quattro settimane e avrete dei risultati. Ci volete provare?

