Aurora Ramazzotti pubblica su Instagram una foto con il fidanzato Goffredo in cui si lascia travolgere dalla passione: Tomaso Trussardi sbotta.

Aurora Ramazzotti pubblica su Instagram una foto con il fidanzato Goffredo Cerza e fa arrabbiare Tomaso Trussardi che commenta chiedendo alla figlia di Michelle Hunziker di coprirsi. Innamoratissima del suo Goffredo, Aurora condivide spesso le foto in cui si mostra felice al suo fianco. Stavolta, però, lo scatto non è piaciuto al marito di mamma Michelle.

Aurora Ramazzotti, la foto con il fidanzato Goffredo Cerza fa arrabbiare Tomaso Trussardi: “copritevi”

La foto pubblicata da Aurora Ramazzotti e che ha scatenato la reazione di Tomaso Trussardi è quella che vedete qui in alto. Nello scatto che non è piaciuto al marito di Michelle Hunziker, Aurora e Goffredo si scambiano un bacio con una posa sensuale. L’immagine, però, non è piaciuta a Tomaso Trussardi che ha così commentato: “ma basta, copritevi”. La foto ha conquistato tantissimi like e commenti. Aurora, del resto, è sempre più social e sempre più seguita su Instagram dove i followers adorano guardare le sue avventure con mamma Michelle che le dedica spesso parole speciali, e amiche e soprattutto con i fidanzato Goffredo che è i primo, vero e grande amore dea primogenita dea Hunzier e di Eros Ramazzotti.

Proprio sull’amore che sta vivendo con Goffredo, Aurora, in un’intervista rilasciata ai microfoni Fabiola Sciabarrasi, legata per 24 anni a Pino Daniele e pubblicata dal settimanale Oggi ha dichiarato: “Tu sai che io e Goffredo ci siamo conosciuti proprio grazie a tua figlia Sara”, dice Aurora. “Lui era un suo amico. Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.

