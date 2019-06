Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri tutti i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti consultando il palinsesto televisivo della prima serata odierna.

Questa sera la tv ha deciso di offrirci tante opportunità: divertenti show, cartoni animati, film e programmi di approfondimento che toccano le più svariate tematiche. Tu che cosa vorrai seguire?

Il programma più giusto ti attende, tutto sta nello scoprilo.

Scorri allora con noi il palinsesto televisivo di questa sera, un dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro stanno per proporti.

L’intrattenimento serale su misura per te ti attende: non resta che impugnare il telecomando!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 20 giugno

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 11 Episodio 3 – Salvazione (Fiction)

Il prete investigatore interpretato da Terence Hill e il fido Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) ci attendono per nuovo indagini in cui li accompagneranno alcune new entry: un capitano donna (Maria Chiara Giannetta), il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico) e la giovane Sofia dal carattere difficile.

Rai Due – Calcio – Europei U21 – Germania Vs Serbia (Sport)

Gli Europei under 21 proseguono con l’incontro tra Germania e Serbia che andrà in scena in quel di Trieste.

Rai Tre – Chef – La ricetta perfetta (Film)

Carl Casper, un tempo chef di un ristorante di grido di Los Angeles, si ritrova a Miami senza alcuna prospettiva dopo aver perso per il proprio lavoro non accettando di intaccare la propria integrità professionale. L’opportunità arriverà da una improbabile alleanza con l’ex moglie (Sofia Vergara), il suo migliore amico (John Leguizamo) e suo figlio (Emjay Anthony). insieme si metteranno a vendere cibo a bordo di un furgone. La passione per la cucina, la gioia di vivere e l’amore torneranno così nella vita di Carl.